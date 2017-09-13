Новый цирк Красноярска будет светлым
В столице края презентовали дизайн проект реконструкции шапито.
В столице края презентовали дизайн проект реконструкции шапито.
«Крайспорт» сообщил, что реконструкция городского цирка будет завершена к началу Универсиады 2019 года. К этому времени изменится внешний вид шатра — он превратится в светлое здание с большими витражными окнами. На фасаде появится современная подсветка. Кроме того, в зрительном зале установят удобные кресла, современное световое и звуковое оборудование. Новая техника позволит проводить в цирке не только традиционные представления, но и устраивать современные шоу. Внутренняя отделка будет выдержана в голубых, красных и оранжевых тонах. На стенах сохранятся элементы мозаики. Рядом с цирком разобьют скверы, установят
— Нас ждет грандиозное обновление. Новый цирк будет оснащен современным техническим оборудованием, что позволит проводить мероприятия различного формата, и таким образом превратит его в мультикультурную площадку. С началом Зимней универсиады-2019 обновленный цирк откроет свои двери и встретит гостей новой цирковой программой, — рассказал директор красноярского цирка Александр Рыжов.
Таким образом, красноярский цирк, который никогда не видел капитального ремонта с 1971 года превратится в объект входящий в культурную программу Студенческих игр.