Новый цирк Красноярска будет светлым

«Крайспорт» сообщил, что реконструкция городского цирка будет завершена к началу Универсиады 2019 года. К этому времени изменится внешний вид шатра — он превратится в светлое здание с большими витражными окнами. На фасаде появится современная подсветка. Кроме того, в зрительном зале установят удобные кресла, современное световое и звуковое оборудование. Новая техника позволит проводить в цирке не только традиционные представления, но и устраивать современные шоу. Внутренняя отделка будет выдержана в голубых, красных и оранжевых тонах. На стенах сохранятся элементы мозаики. Рядом с цирком разобьют скверы, установят арт-объекты, большой экран и реконструируют фонтан.