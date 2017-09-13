Проезд на дороге Снеговая — Горностай во Владивостоке открыли после ремонта
Ранее планировалось, что работы в районе Дальхимпрома могут затянуться до ноября, но рабочие управились раньше.
Ранее планировалось, что работы в районе Дальхимпрома могут затянуться до ноября, но рабочие управились раньше.
Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.
Ремонтные работы в районе Дальхимпрома подошли к концу и проезд на дороге Снеговая — Горностай во Владивостоке, наконец, открыли для автотранспорта. Ранее заявлялось, что ремонт трассы может затянуться до 10 ноября, но рабочие управились раньше, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что ремонтные работы в районе дома № 64 по улице Снеговой начались 20 июля. Здесь был полностью демонтирован старый мостовой переход, установлены новые водопропускные трубы большого диаметра, сделаны и заасфальтированы пешеходные дорожки, смонтировано новое дорожное ограждение. Работы планировалось завершить к 10 ноября, но благодаря слаженной работе подрядчиков все работы удалось выполнить раньше.