Проезд на дороге Снеговая — Горностай во Владивостоке открыли после ремонта

Ремонтные работы в районе Дальхимпрома подошли к концу и проезд на дороге Снеговая — Горностай во Владивостоке, наконец, открыли для автотранспорта. Ранее заявлялось, что ремонт трассы может затянуться до 10 ноября, но рабочие управились раньше, сообщает ИА PrimaMedia.