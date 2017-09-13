Циркуляры Минздрава «вышибают» человечность из врачей Приморья. Видеорепортаж Светланы Дудик и Ольги Катренко

Источник: Вести Приморье

Вердикт авторитетного врача для пациентов может прозвучать так, что кому-то мгновенно станет легче. А кто-то опустит руки. Третий же спорить будет, мол, думает совсем иначе. Такой случай произошёл с Эльвирой Завиваевой. Попробуем разобраться, что помешало нашей героине, между прочим, медику по образованию, и врачам, с которыми её свела болезнь, услышать друг друга.

Эльвира Завиваева: «Мои приключения начались, когда я обратилась в гор.стоматологию № 2, к своему врачу, у которого я лечила зубы, с тем, что у меня очень острая боль, не только в области зуба, но и по нерву в нижней челюсти».

Лечили добросовестно. Но время отпускное, и хирург-стоматолог отдыхал по графику. Так, говорит Эльвира, и началось её хождение по мукам. Имея высшее медицинское образование, она проанализировала динамику развития болезни, и решила обратиться за консультацией в стационар. Имела полное право. До встречи с врачами оставались считанные дни, когда боль усилилась.

Эльвира Завиваева: «Я объяснила, что чувствую себя плохо уже две недели, у меня боли, и мне ответили, мол, две недели терпела, еще недельку потерпишь, до понедельника, в понедельник у нас консультативный прием. А я не могу уже терпеть, мне действительно было очень больно и я просто плакала. И врач всё-таки посмотрела. И говорит: ну чего ты пришла-то? Я ей объясняю, что у меня отек, боли в ухо, в висок. Она мне говорит: Так тебе к неврологу надо.

— Так я уже была у невролога. От него и начала свои мытарства. Она сказала: тебе не ко мне. Нет, нет. Тебе не ко мне. Иди вон в стоматологию, в городскую, куда хочешь, здесь тебе делать нечего".

Этот монолог мы не сокращаем намеренно. Ведь специалисты до сих пор так и не пришли к единому мнению, относительно диагноза — остеомиелит. И это нормально, не случайно же в медицинской профессии существуют консилиумы. Тем более, что заболевание ярких признаков не проявляло, по мнению врачей. Но два доктора из частной клиники подтверждают остеомиелит. И сейчас Эльвиру лечат именно от него. И процедура будет длительной. А с диагнозами, обязанностями медперсонала и правами пациента, разумеется будут разбираться специалисты. Во всяком случае, мы надеемся на это. Как ко всему произошедшему относится сама Эльвира — можно догадаться. Но все-таки:

«Я встречала врачей, которые готовы были бросить всё и приехать, не ради денег, находились такие врачи…».

Ежедневно пациенты этой больницы, конкретного отделения, произносят слова благодарности в адрес врачей. И наша героиня не собирается обвинять их в некомпетентности. Однако, очевидно, что гонка за первенством в овладении новыми престижными технологиями, при полном погружении в многочисленные инструкции и просто циркуляры Минздрава — вышибает из профессии врача главное — человечность. Есть доктор и есть пациент. Но ведь с обеих сторон — люди!

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Ольга Механцева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению ДЗПК: «Что печально, что все-таки вопросы надо решать на месте в организации, в которой оказывается мед.помощь. Потому что в данных случаях, тут понятно, необходим консилиум. Оценку должны давать эксперты с сертификатами. Пользуясь случаем, хочу сказать, есть ..врачебная комиссия, есть ..всть гл.врач, если там пациент не решил вопросы, тогда назначается экспертиза. Есть на полисе тел страховой организации, и по нашим данным, там скоро будет поверенный, есть ..вонца…это позитив и врачам будет легче. Это случай экспертный.».

Оснований для госпитализации нет…

С другой героиней «Пульса» и её подругой мы встретились уже накануне выписки Светланы из Приморской краевой клинической больницы № 1. А за двадцать дней до этого произошло следующее.

Светлана Лагунова, жительница Владивостока: «Утром ехала в общественном транспорте на работу и подъезжая к остановке, мне резко стало плохо. Я понимала, что встать и выйти я самостоятельно не смогу. Глядя на моё состояние один из пассажиров помог мне выйти».

Люди, хотя и торопились на работу, но скорую девушке вызвали. Врачи оказали ей помощь и доставили в первый городской стационар.

Светлана Лагунова, жительница Владивостока: «И там врачи делали всё чтобы понять и разобраться, в чем причина моего полуобморочного состояния. Они делали уколы, возили на КТ головного мозга, да, именно возили, потому что самостоятельно ходить я не могла. Результаты были положительные. Но лучше мне не становилось. И после всех исследований и примерного диагноза, отправили в больницу № 4».

На этом, в принципе, всё и закончилось. В приёмном отделении четвёртой больницы, известной еще, как «дальзаводская», врач выписала лекарства и предложила пациентке, которая не могла двигаться без посторонней помощи,ехать домой. Конечно, ей дали совет — позвонить родственникам или друзьям. Объяснили, что с таким диагнозом госпитализация возможна лишь по плану, через терапевта по месту жительства. Подруга на руках перенесла Светлану в машину.

Наталья Дементьева, подруга Светланы: «Меня очень шокировало эта ситуация. Особенно после того как ей сказал врач, что она свободна, идите, когда она даже встать не могла. Страшно стало, если бы за ней никто не приехал, чтобы было не понятно».

Светлана Лагунова: «Меня все три дня возила к терапевту сестра. Я когда пришла на приём к терапевту, она была удивлена, почему меня не госпитализировали… что должны были госпитализировать сразу, когда увезли на скорой.».

Ольга Механцева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению ДЗПК: «Вот по моему мнению, была нарушена преемственность между двумя больницами. В данном случае показаний для госпитализации не было выявлено».

Через несколько дней, Светлану всё-таки госпитализировали, но уже по направлению лечащего врача поликлиники № 2. Именно в её адрес звучат слова благодарности от подруги нашей героини.

Наталья Дементьева, подруга Светланы: «И слава Богу, что есть очень хорошие врачи, которые помогают и любят свою работу, есть ..вни действительно помогают людям».

В краевой больнице № 1 девушку поставили на ноги. Но о полном выздоровлении говорить пока рано.