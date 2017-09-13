Жителям Хабаровского края дадут газифицировать дома за счёт маткапитала

В Хабаровском крае хотят внести изменения в закон о материнском капитале, чтобы эти деньги можно было потратить на газификацию жилья. Проект рекомендовали региональному парламенту к принятию в первом чтении.

Новшества предлагают расширить сферу использования регионального материнского капитала. Его размер составляет 200 тысяч рублей. Он выплачивается при рождении третьего и каждого последующего ребёнка после того, как ему исполнится два года. Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, лица, которые получили гарантийное письмо на эту сумму, могут распорядиться ею по трём направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей и оплата медицинских услуг семьи.

Теперь эту сумму можно будет потратить и на газификацию жилых помещений, которые принадлежат гражданам. При этом если жители произведут её за свой счёт, то после возникновения права на материнский капитал они смогут получить компенсацию этих затрат. Поскольку закон вступит в силу с 1 января 2018 года, расходы граждан на газификацию жилого дома, понесённые до этой даты, возмещаться не будут.

«Газификация дома — это значительные расходы, найти необходимую сумму затруднительно, а закон поможет существенно улучшить жилищные условия многодетных семей. Первыми вопрос подняли в Мичуринском сельском поселении Хабаровского района, а вообще программа развития газоснабжения и газификации на 2016−2020 годы предусматривает газификацию 46 населённых пунктов края», — сообщила председатель постоянного комитета регионального парламента по соцзащите населения и здравоохранению Ирина Штепа.