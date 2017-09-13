Приморский краевой суд оставил в силе УДО Ирины Вдовиной
Фигурантка дела «ОПГ семьи Вдовиных» намерена обжаловать приговор в высшей инстанции.
Фигурантка дела «ОПГ семьи Вдовиных» намерена обжаловать приговор в высшей инстанции.
Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.
Приморский краевой суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу прокуратуры, пытавшейся отменить решение об
Третье заседание президиума краевого суда, рассматривавшего кассацию на УДО Вдовиной, состоялось 11 сентября и стало последним. Изначально жалобу и представление на решение Михайловского районного суда, освободившего из колонии осужденную, подали потерпевший по делу ее мужа, Дмитрия Вдовина (приговорен за убийства к 22 годам тюрьмы), и прокуратура Приморья. Затем их дополнила еще одна жалоба от двух потерпевших, но уже по делу самой Ирины.
Женщина считает, что таким образом на нее пытаются оказать давление и что потерпевшие решили обжаловать ее освобождение не по своей воле. В
«У нас в суде лежит два гражданских иска — о восстановлении срока давности дела и о признании соглашения (соглашения между Вдовиными и потерпевшими — прим. ред.) на тот момент не действительным по вновь открывшимся обстоятельствам. Соглашение признали недействительным, но Вдовина подала жалобу на это решение суда. Для меня это непонятно — получается, человек не осознал свою вину полностью», — пояснил заявитель.
На этот раз президиум возглавлял председатель краевого суда Александр Хижинский. Александр Троеглазов, председательствовавший на заседании 4 сентября, подал в отставку в связи с выходом на пенсию, а Игорь Попов, который возглавлял президиум 28 августа, подал самоотвод
— Зампрокурора Приморья Логвинчук представил суду сведения о результатах проверки в СИЗО и колонии, где я отбывала наказание. В частности, постановление об отмене моего поощрения из колонии. Пока я отбывала наказание, я работала на общественных началах, участвовала во всех
Суд согласился с доводами стороны Вдовиной, не найдя нарушений при вынесении решения Михайловского суда, о которых заявляла прокуратура. Постановление об
В то же время в прокуратуре Приморья отметили, что Ирина Вдовина уже пыталась обжаловать вынесенный ей приговор.
— Верховный суд РФ по жалобам стороны защиты, в том числе осужденной Вдовиной, проверил законность и обоснованность приговора краевого суда. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда не нашла оснований для отмены приговора по доводам осужденных. Суд второй инстанции пришел к выводу о доказанности вины Вдовиной и ее супруга в инкриминированных им преступлениях, о чем 31 октября 2016 вынесено соответствующее определение, — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Елена Телегина.
Также, как известно PrimaMedia, совсем недавно Вдовины направили в Верховный суд РФ жалобу на решение приморского суда в части надзора, однако 5 сентября получили отказ в передаче на рассмотрение.
Напомним, в ноябре 2015 года Приморский краевой суд признал женщину виновной в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дмитрия Вдовина признали виновным в серии убийств и приговорили к 22 годам лишения свободы.