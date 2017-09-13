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04:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский краевой суд оставил в силе УДО Ирины Вдовиной

Фигурантка дела «ОПГ семьи Вдовиных» намерена обжаловать приговор в высшей инстанции.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу прокуратуры, пытавшейся отменить решение об условно-досрочном освобождении фигурантки дела «ОПГ семьи Вдовиных» Ирины Вдовиной. Осужденная за мошенничество женщина намерена обжаловать вынесенный ей приговор в Верховном суде РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Третье заседание президиума краевого суда, рассматривавшего кассацию на УДО Вдовиной, состоялось 11 сентября и стало последним. Изначально жалобу и представление на решение Михайловского районного суда, освободившего из колонии осужденную, подали потерпевший по делу ее мужа, Дмитрия Вдовина (приговорен за убийства к 22 годам тюрьмы), и прокуратура Приморья. Затем их дополнила еще одна жалоба от двух потерпевших, но уже по делу самой Ирины.

Женщина считает, что таким образом на нее пытаются оказать давление и что потерпевшие решили обжаловать ее освобождение не по своей воле. В пресс-службе краевой прокуратуры пояснили, что решение Михайловского суда об УДО Вдовиной подлежит отмене, поскольку при его вынесении были допущены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. Один из потерпевших, подавших кассацию, заверил агентство, что заявление подал по собственной воле.

«У нас в суде лежит два гражданских иска — о восстановлении срока давности дела и о признании соглашения (соглашения между Вдовиными и потерпевшими — прим. ред.) на тот момент не действительным по вновь открывшимся обстоятельствам. Соглашение признали недействительным, но Вдовина подала жалобу на это решение суда. Для меня это непонятно — получается, человек не осознал свою вину полностью», — пояснил заявитель.

На этот раз президиум возглавлял председатель краевого суда Александр Хижинский. Александр Троеглазов, председательствовавший на заседании 4 сентября, подал в отставку в связи с выходом на пенсию, а Игорь Попов, который возглавлял президиум 28 августа, подал самоотвод из-за ненадлежащим образом оформленных им документов по делу. Отметим, что до этого защита Вдовиной тоже ходатайствовала об отводе Попова, но на другом основании — что он заинтересован в исходе дела.

— Зампрокурора Приморья Логвинчук представил суду сведения о результатах проверки в СИЗО и колонии, где я отбывала наказание. В частности, постановление об отмене моего поощрения из колонии. Пока я отбывала наказание, я работала на общественных началах, участвовала во всех культурно-массовых мероприятиях — поощрение было обосновано. Его отмену я буду дальше оспаривать. В любом случае, на тот момент (принятия решения Михайловским судом — прим.ред.) поощрение имелось, и отменять его, когда меня в колонии нет и личное дело в отношении меня там не ведется, не имеет смысла, — рассказала Ирина Вдовина.

Суд согласился с доводами стороны Вдовиной, не найдя нарушений при вынесении решения Михайловского суда, о которых заявляла прокуратура. Постановление об условно-досрочном освобождении осужденной президиум оставил без изменений. Ирина Вдовина планирует приступить к изучению материалов своего уголовного дела и подготовке жалобы на приговор в Верховный суд РФ.

В то же время в прокуратуре Приморья отметили, что Ирина Вдовина уже пыталась обжаловать вынесенный ей приговор.

— Верховный суд РФ по жалобам стороны защиты, в том числе осужденной Вдовиной, проверил законность и обоснованность приговора краевого суда. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда не нашла оснований для отмены приговора по доводам осужденных. Суд второй инстанции пришел к выводу о доказанности вины Вдовиной и ее супруга в инкриминированных им преступлениях, о чем 31 октября 2016 вынесено соответствующее определение, — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Елена Телегина.

Также, как известно PrimaMedia, совсем недавно Вдовины направили в Верховный суд РФ жалобу на решение приморского суда в части надзора, однако 5 сентября получили отказ в передаче на рассмотрение.

Напомним, в ноябре 2015 года Приморский краевой суд признал женщину виновной в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дмитрия Вдовина признали виновным в серии убийств и приговорили к 22 годам лишения свободы.

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