В Омске пройдет рейд «Ребенок — главный пассажир!»

Сегодня, 13 сентября, на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной рейд, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Во время целевой оперативно-профилактической операции «Ребенок — главный пассажир!» будут проверяться автомобили, перевозящие в салоне детей, на наличие детских кресел для детей до 7 лет и удерживающих устройств для детей 7−11 лет.

Как напоминают в УГИБДД УМВД России по Омской области, в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения:

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.