В Омске пройдет рейд «Ребенок — главный пассажир!»
В 2017 году на территории Омской области в 99 авария с участием несовершеннолетних погибли 9 детей.
В 2017 году на территории Омской области в 99 авария с участием несовершеннолетних погибли 9 детей.
Сегодня, 13 сентября, на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной рейд, направленный на предупреждение
Во время целевой
Как напоминают в УГИБДД УМВД России по Омской области, в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения:
«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
По данным управления, с января по август текущего года на территории региона в 99 ДТП с участием детей погибли 9 несовершеннолетних и еще 130 детей получили различные травмы.