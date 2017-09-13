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07:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пройдет рейд «Ребенок — главный пассажир!»

В 2017 году на территории Омской области в 99 авария с участием несовершеннолетних погибли 9 детей.

Сегодня, 13 сентября, на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной рейд, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Во время целевой оперативно-профилактической операции «Ребенок — главный пассажир!» будут проверяться автомобили, перевозящие в салоне детей, на наличие детских кресел для детей до 7 лет и удерживающих устройств для детей 7−11 лет.

Как напоминают в УГИБДД УМВД России по Омской области, в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения:

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

По данным управления, с января по август текущего года на территории региона в 99 ДТП с участием детей погибли 9 несовершеннолетних и еще 130 детей получили различные травмы.

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