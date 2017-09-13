Жители поселка Ремесленный пожаловались на разбитую дорогу

Источник: Вести - Новосибирск

Олеся Герасименко, корреспондент: «Каждый день жители и дачники Новосибирского района оставляют на этом пути сотни и тысячи рублей: сломанные подвески, оторванные бамперы и глушители, пробитые колеса. Деньги зарывают в ямах вот на этой щербатой дороге от Новолугового до поселка Ремесленный.

Яма на яме. Больше, шире, глубже — позволенных ГОСТом. Дорога вдоль дач выводит к поселку.

Добраться до Ремесленного — сложнейшая задача даже для пожарной спецтехники. В поселке нет ФАПа — вызывают «скорую». Но нескоро дожидаются экстренную службу.

Зинаида Глазунова, жительница поселка Ремесленный: «Ждём в течение часа. Как вы думаете — по таким дорогам?».

Дорога от Новолугового до Ремесленного — больше трех километров. Два — районные власти не признают. Бюджет на неё тратить не согласны. Таков официальный ответ администрации дачникам месячной давности. Так чья дорога и кто её должен содержать? Начнем ремонт мы — нарвемся на неприятности, уверены садоводы.. Долгая переписка с прокуратурой, чиновниками — решения не принесла. И только после встречи дачников в районной администрации — кажется, наметился выход.

Денис Ехамов, житель поселка Ремесленный: «Там глава района всё-таки признал, что эта дорога — она проходит здесь и по какой-то ошибке не обслуживалась.

Ошибку — сегодня признали окончательно в администрации района. Она закралась в кадастровый план, по нему работали пять лет. Власти заявили: «дорога на всем протяжении — районная. Особо разбитый участок уже через две недели — начнут ремонтировать».

Владимир Нормайкин, заместитель главы администрации Новосибирского района: «Будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия с частичной вырезкой и заменой новым асфальтом.