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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четырехметровый подсолнечник вырастила жительница Новосибирской области

Больше, выше, красивее. Новосибирские дачники не перестают удивлять. Например, вот такое чудо выросло в Толмачеве.

Источник: Вести - Новосибирск

Валентина Сачек, Дачница: «Просто с прошлого года семечки видимо тоже упали в палисаднике. Единственное что я их рассадила. Пореже. Дождем поливало, сами мы не поливали. Когда вот он упал, муж его утащил во двор, рулетку взяли, измерили, 4 м 10 см».

Напомню, «Вести» уже рассказывали о другом гигантском подсолнечнике — в Матвеевке. Его длина — 3 метра 40 сантиметров. Почему подсолнечники вырастают таких размеров? Агрономы объясняют — все дело в корневой системе растения и почве, в которую упали семечки.

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