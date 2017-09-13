Четырехметровый подсолнечник вырастила жительница Новосибирской области

Валентина Сачек, Дачница: «Просто с прошлого года семечки видимо тоже упали в палисаднике. Единственное что я их рассадила. Пореже. Дождем поливало, сами мы не поливали. Когда вот он упал, муж его утащил во двор, рулетку взяли, измерили, 4 м 10 см».