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04:56 (мск), источник: Восток Медиа

Участники российского автопробега нашли бельмо в центре Владивостока

По их мнению, «экология души» не менее важна для города, чем чистота воздуха и улиц.

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке накануне завершился автопробег «Резервы человечества», который начался 14 июля в Сочи и прошёл в итоге через 28 городов. В акции участвовали общественные деятели, представители благотворительных фондов и организаций, целью которых стал мониторинг экологической ситуации по стране. Они сами проанализировали ситуацию, а также пообщались с жителями страны по поводу самых загрязнённых мест, сообщает РИА «Восток- Медиа».

Путешественники на своих автомобилях проехали около 12 тысяч километров по маршруту Сочи — Москва — Владивосток. В каждом регионе, который вошёл в программу, организовали экологические субботники с местными жителями и проверили качество воздуха.

Экологический мониторинг провели и во Владивостоке. На пресс- конференции в местном пресс-центре «Интерфакса», путешественники поделились мнениями об увиденном в приморской столице.

«Владивосток — как город, растворившийся в тумане. Необычен он тем, что его забыть нельзя. Для улучшения качества жизни в городе проведено много работ, но есть вещи, которые тут же бросаются в глаза. К примеру, разбросанные повсюду пластиковые бутылки, нескошенная полынь, — рассказал координатор автопробега Владимир Щербатюк. — Я считаю, что в местах массового отдыха людей необходимо увеличить количество контейнеров для мусора. Немало важную роль играет и экология “души” в городе. Недостроенный храм в центре — для меня это бельмо. Так не должно быть. Такая же ситуация и с дорогами Владивостока. Съезды с крупных дорог проходят в никуда. Логистика поездки будет непонятна человеку, который только прибыл в регион. Необходимо крупные дороги соединить с местными и сделать это более выгодным с точки зрения времени жителей и гостей города».

Однако не только о проблемах Владивостока рассказали экологи. «На протяжении всего нашего пути мы наблюдали системное безобразие, связанное с навалами мусора. Это серьёзная боль в наших сердцах. Эта боль связана и с озером Байкал, которое мы все охраняем. Это памятник всемирного наследия, жемчужина России. Но в 300 метрах от этой жемчужины мы увидели необъятные горы мусора, на которых пасутся коровы», — отметила координатор экологических программ Союза женщин России Елена Гришина.

Участники автопробега составили экологическую карту тех мест, где им удалось побывать. Все данные карты они отправят на сайты Общественной палаты РФ и «Генеральная Уборка».

В дальнейших планах — с марта по декабрь 2018 года в рамках проекта «Резервы человечества» отправиться в кругосветное плавание на паруснике «Бегущая по волнам». Маршрут экспедиции ещё не определён.

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