ГИБДД Владивостока обратилась к автолюбителям
ГИБДД Приморья информирует владивостокских автомобилистов о сужении дороги на Светланской, сообщает ИА «Deita. ru».
ГИБДД Приморья информирует владивостокских автомобилистов о сужении дороги на Светланской, сообщает ИА «Deita. ru».
На улице Светланская во Владивостоке на участке дороги от улицы Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» с 12 сентября производятся ремонтные работы дорожного полотна по демонтажу трамвайных рельсов.
Работы будут вестись днем и ночью.
Госавтоинспекция Владивостока предупреждает: во избежание заторов водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
Михаил Грач.