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04:58 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Владивостока обратилась к автолюбителям

ГИБДД Приморья информирует владивостокских автомобилистов о сужении дороги на Светланской, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

На улице Светланская во Владивостоке на участке дороги от улицы Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» с 12 сентября производятся ремонтные работы дорожного полотна по демонтажу трамвайных рельсов.

Работы будут вестись днем и ночью.

Госавтоинспекция Владивостока предупреждает: во избежание заторов водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

Михаил Грач.

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