В Красноярске открылся спортивный комплекс «Тотем»
Комплекс был возведен за 5 месяцев.
Комплекс был возведен за 5 месяцев.
В Кировском районе Красноярска открылся многофункциональный спортивный комплекс «Тотем», сообщили в
В 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и
Комплекс был возведен за 5 месяцев. На площади более 1500 кв. метров расположены тренажерный и спортивные залы, удобные раздевалки и вспомогательные помещения.
Руководитель футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов, проводя экскурсию по новому объекту, подчеркнул, что особая гордость комплекса — полы из березового паркета:
«Разметка 20 м на 40 м соответствует мировому и российскому стандартам полей для
По соседству с новым спорткомплексом расположена универсальная спортивная площадка, построенная на средства мецената Хазрета Совмена.
«Уверен, этот спорткомплекс станет центром подготовки настоящих мастеров, будет служить гармоничному развитию воспитанников детского дома № 1. Станет центром большой спортивной работы, которая объединит тысячи красноярцев», — сказал на открытии и.о. главы города Красноярск Эдхам Акбулатов.
Праздник открытия в спорткомплексе завершился товарищеским матчем по
Добавим, на протяжении 10 лет футбольный клуб «Тотем» неоднократно принимал участие в городских, краевых и всероссийских турнирах по футболу и становился их победителем. В последние шесть лет детская команда ФК «Тотем» регулярно представляет Российскую Федерацию на мировом первенстве. В 2014 и в 2016 годах команда клуба становилась чемпионом мира по футболу, а в 2017 году — серебряным призером чемпионата мира среди команд детских домов и