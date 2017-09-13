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05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске открылся спортивный комплекс «Тотем»

Комплекс был возведен за 5 месяцев.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Кировском районе Красноярска открылся многофункциональный спортивный комплекс «Тотем», сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов команда красноярского футбольного клуба «Тотем» встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Он поручил построить для юных чемпионов спортивный комплекс.

Комплекс был возведен за 5 месяцев. На площади более 1500 кв. метров расположены тренажерный и спортивные залы, удобные раздевалки и вспомогательные помещения.

Руководитель футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов, проводя экскурсию по новому объекту, подчеркнул, что особая гордость комплекса — полы из березового паркета:

«Разметка 20 м на 40 м соответствует мировому и российскому стандартам полей для мини-футбола. Здесь можно проводить чемпионаты самого высокого уровня».

По соседству с новым спорткомплексом расположена универсальная спортивная площадка, построенная на средства мецената Хазрета Совмена.

«Уверен, этот спорткомплекс станет центром подготовки настоящих мастеров, будет служить гармоничному развитию воспитанников детского дома № 1. Станет центром большой спортивной работы, которая объединит тысячи красноярцев», — сказал на открытии и.о. главы города Красноярск Эдхам Акбулатов.

Праздник открытия в спорткомплексе завершился товарищеским матчем по мини-футболу между воспитанниками ФК «Тотем» и ФК «Енисей».

Добавим, на протяжении 10 лет футбольный клуб «Тотем» неоднократно принимал участие в городских, краевых и всероссийских турнирах по футболу и становился их победителем. В последние шесть лет детская команда ФК «Тотем» регулярно представляет Российскую Федерацию на мировом первенстве. В 2014 и в 2016 годах команда клуба становилась чемпионом мира по футболу, а в 2017 году — серебряным призером чемпионата мира среди команд детских домов и школ-интернатов.

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