Демонтаж рельсов вызвал транспортный коллапс в центре Владивостока

Рабочие сегодня ночью приступили к работам по демонтажу трамвайных рельсов на улице Светланской во Владивостоке, что спровоцировало транспортный коллапс в центре города. Особенно сильные пробки образовались утром — стоял Золотой мост и Светланская — но и сейчас движение в центре затруднено. Автомобильные заторы образовались как в сторону центра города, так и из него. Некоторые водители, пытаясь объехать пробку, выезжают на перекрытые полосы, используя зазоры между бетонных блоков, но в итоге упираются прямо в спецтехнику. В мэрии города заверили, что ремонт завершат до конца сентября и попросили горожан немного потерпеть, сообщает ИА PrimaMedia.