Демонтаж рельсов вызвал транспортный коллапс в центре Владивостока
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.
Рабочие сегодня ночью приступили к работам по демонтажу трамвайных рельсов на улице Светланской во Владивостоке, что спровоцировало транспортный коллапс в центре города. Особенно сильные пробки образовались утром — стоял Золотой мост и Светланская — но и сейчас движение в центре затруднено. Автомобильные заторы образовались как в сторону центра города, так и из него. Некоторые водители, пытаясь объехать пробку, выезжают на перекрытые полосы, используя зазоры между бетонных блоков, но в итоге упираются прямо в спецтехнику. В мэрии города заверили, что ремонт завершат до конца сентября и попросили горожан немного потерпеть, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что на Светланской пройдут работы по демонтажу трамвайных путей, замене основания и восстановлению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом работ станет укладка
«В связи с масштабными ремонтными работами неизбежны определенные трудности в трафике движения, — говорит Леонид Вильчинский. — Работа будет проходить в том же режиме, что и на Народном проспекте: центр дороги будет огорожен, свободными для транспорта останутся по одной полосе в каждую сторону. Работы на объекте будут проходить в дневное и ночное время».