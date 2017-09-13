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05:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Демонтаж рельсов вызвал транспортный коллапс в центре Владивостока

Фоторепортаж.

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Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.

Рабочие сегодня ночью приступили к работам по демонтажу трамвайных рельсов на улице Светланской во Владивостоке, что спровоцировало транспортный коллапс в центре города. Особенно сильные пробки образовались утром — стоял Золотой мост и Светланская — но и сейчас движение в центре затруднено. Автомобильные заторы образовались как в сторону центра города, так и из него. Некоторые водители, пытаясь объехать пробку, выезжают на перекрытые полосы, используя зазоры между бетонных блоков, но в итоге упираются прямо в спецтехнику. В мэрии города заверили, что ремонт завершат до конца сентября и попросили горожан немного потерпеть, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что на Светланской пройдут работы по демонтажу трамвайных путей, замене основания и восстановлению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом работ станет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесение дорожной разметки.

«В связи с масштабными ремонтными работами неизбежны определенные трудности в трафике движения, — говорит Леонид Вильчинский. — Работа будет проходить в том же режиме, что и на Народном проспекте: центр дороги будет огорожен, свободными для транспорта останутся по одной полосе в каждую сторону. Работы на объекте будут проходить в дневное и ночное время».

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