Список мест для исправительных работ в Омске расширился
Еще четыре предприятия пополнили длинный список мест, где осужденные смогут трудиться в свободное от основной работы или учебы время.
Еще четыре предприятия пополнили длинный список мест, где осужденные смогут трудиться в свободное от основной работы или учебы время.
В соответствии с постановлением администрации города Омска от 8 сентября 2017 года № 978-п в постановление мэра города от 2 сентября 2008 года № 795-п «О перечне организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Омска» внесены изменения.
Как информирует департамент общественной безопасности, расширен список предприятий, где осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, будут отбывать наказание по обязательным и исправительным работам.
К длинному списку добавились ИП Дубовик Н. А., ИП Слюдиков С. А., ООО «Электрометаллургический завод» и ООО «СтройТорг».
Следует напомнить, что обязательнее работы подразумевают под собой труд осужденных в свободное от основной работы или учебы время. Они должны бесплатно
Напомним, впервые список мест, где омичи будут отбывать исправительные работы пополнился индивидуальными предпринимателями в апреле 2016 года. С тех пор ИП все чаще попадают в список.