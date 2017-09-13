Список мест для исправительных работ в Омске расширился

В соответствии с постановлением администрации города Омска от 8 сентября 2017 года № 978-п в постановление мэра города от 2 сентября 2008 года № 795-п «О перечне организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Омска» внесены изменения.

Как информирует департамент общественной безопасности, расширен список предприятий, где осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, будут отбывать наказание по обязательным и исправительным работам.

К длинному списку добавились ИП Дубовик Н. А., ИП Слюдиков С. А., ООО «Электрометаллургический завод» и ООО «СтройТорг».

Следует напомнить, что обязательнее работы подразумевают под собой труд осужденных в свободное от основной работы или учебы время. Они должны бесплатно общественно-полезно потрудиться от 60 до 480 часов. Отработка длится не более 4 часов в день. В случае уклонения осужденного от отбывания исправительных, обязательных и принудительных работ они заменяются лишением свободы.