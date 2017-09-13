Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Беременная Ковальчук поделилась фото в полный рост - СМИ
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
07:18 (мск), источник: Om1.ru

Список мест для исправительных работ в Омске расширился

Еще четыре предприятия пополнили длинный список мест, где осужденные смогут трудиться в свободное от основной работы или учебы время.

В соответствии с постановлением администрации города Омска от 8 сентября 2017 года № 978-п в постановление мэра города от 2 сентября 2008 года № 795-п «О перечне организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Омска» внесены изменения.

Как информирует департамент общественной безопасности, расширен список предприятий, где осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, будут отбывать наказание по обязательным и исправительным работам.

К длинному списку добавились ИП Дубовик Н. А., ИП Слюдиков С. А., ООО «Электрометаллургический завод» и ООО «СтройТорг».

Следует напомнить, что обязательнее работы подразумевают под собой труд осужденных в свободное от основной работы или учебы время. Они должны бесплатно общественно-полезно потрудиться от 60 до 480 часов. Отработка длится не более 4 часов в день. В случае уклонения осужденного от отбывания исправительных, обязательных и принудительных работ они заменяются лишением свободы.

Напомним, впервые список мест, где омичи будут отбывать исправительные работы пополнился индивидуальными предпринимателями в апреле 2016 года. С тех пор ИП все чаще попадают в список.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин наградил фрезеровщика и четырех сотрудников омских вузов
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Apple представила три новых iPhone
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к МКС
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Тушите свет. Как ЦСКА шокировал «Да Луш» ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь