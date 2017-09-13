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07:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поддержал идею проведения театрального фестиваля Поволжья

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе председатель жюри VI фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык», худрук Оренбургского театра Рифкат Исрафилов выступил с идеей организации нового фестивального проекта. На встрече с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым известный режиссер заявил:

Источник: Башинформ

— Каждый фестиваль — это не только праздник, но и экзамен для творческой личности. «Туганлык» дал новые творческие импульсы для наших театров. Когда в 1991 году в кабинете Михаила Ульянова мы придумали этот фестиваль, одну вещь забыли: без внимания оставили русские театры национальных республик России. А у них очень много интересных спектаклей. Я думаю, что есть возможность фестивальному движению придумывать новые формы. Например, почему бы не провести фестиваль театров Приволжского округа, где половина — национальные театры, половина — русские театры? Подобный опыт у нас в Оренбурге уже есть.

Рифкат Исрафилов надеется, что руководители двух регионов — Башкортостана и Оренбургской области поддержат такой проект. Глава республики Рустэм Хамитов отреагировал сразу:

— Фестиваль Поволжья: давайте подумаем, как его можно реализовать. Я бы даже предложил больший масштаб: фестиваль Урало-Поволжья. Нисколько не жалко ни сил, ни времени, ни ресурсов — давайте обсуждать, считать, смотреть.

VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» завершится в Уфе 14 сентября. Председатель жюри также выразил слова благодарности за проведение фестиваля от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

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