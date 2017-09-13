Рустэм Хамитов поддержал идею проведения театрального фестиваля Поволжья

— Каждый фестиваль — это не только праздник, но и экзамен для творческой личности. «Туганлык» дал новые творческие импульсы для наших театров. Когда в 1991 году в кабинете Михаила Ульянова мы придумали этот фестиваль, одну вещь забыли: без внимания оставили русские театры национальных республик России. А у них очень много интересных спектаклей. Я думаю, что есть возможность фестивальному движению придумывать новые формы. Например, почему бы не провести фестиваль театров Приволжского округа, где половина — национальные театры, половина — русские театры? Подобный опыт у нас в Оренбурге уже есть.