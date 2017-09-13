Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль “Союз МС-06” успешно пристыковался к Международной космической станции», — говорится в сообщении Роскосмоса в микроблоге в Twitter.
Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия».