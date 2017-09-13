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06:25 (мск), источник: РИА Новости

Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 13 сен — РИА Новости. Пилотируемый корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Источник: РИА "Новости"

«Пилотируемый корабль “Союз МС-06” успешно пристыковался к Международной космической станции», — говорится в сообщении Роскосмоса в микроблоге в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
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Примерно две недели назад появилось интересное сообщение о том, что в Москве можно приобрести продукты из рациона питания космонавтов. На первый взгляд...
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