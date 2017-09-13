В Московском регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла
Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду.
Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду.
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Летняя погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
Будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 23−25, по области будет от 21 до 26 градусов.
Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду, местами с порывами до 12−17 метров в секунду.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, также ожидается дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть
Днем в четверг характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 19−21, по области — до 16−21 градуса тепла. Ветер ожидается