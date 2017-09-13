В Московском регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Летняя погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

Будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 23−25, по области будет от 21 до 26 градусов. Росгидромет

Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду, местами с порывами до 12−17 метров в секунду.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, также ожидается дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скорость 7−12 метров в секунду, местами с порывами до 15−20 метров в секунду.