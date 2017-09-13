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06:49 (мск), источник: АиФ Иркутск

Эталон чистой воды. Главная тема МЭВФ в Иркутске — Байкал

В Иркутск для обсуждения экологических проблем приедут гости из 23 стран мира.

Источник: Reuters

14—15 сентября в столице Восточной Сибири соберутся ведущие эксперты в области водных ресурсов, а также представители власти, бизнеса и общества, чтобы разобраться в проблемах озера Байкал. Мероприятие получило статус Международного экологического водного форума.

Мировой масштаб.

Несмотря на то что пройдёт он впервые в истории нашего региона, масштаб у него поистине мировой. На форум приедут представители 23 стран — от таких держав, как Великобритания, США, Франция, Италия, Китай, Швеция, Швейцария, до, можно сказать, «экзотических» — например, Папуа Новая Гвинея. Вообще, как отмечают организаторы, Байкальский водный форум вызвал огромный интерес: количество желающих поучаствовать в нём было таким большим, что кое-кому даже пришлось отказать. В итоге вместо планируемых первоначально четырёхсот гостей Иркутск примет 800. На большее просто не хватает ресурсов.

По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, главной темой форума станут инновационные технологии очистки сточных вод, которые попадают в Байкал, и озеро как мировой эталон чистоты воды.

«Понятно, что у экологии гораздо больше актуальных аспектов, но мы решили не распыляться и привлечь дополнительное внимание всего международного сообщества именно к этой проблеме, потому что самые сложные и серьёзные требования предъявляются к сохранению байкальской воды», — уточнил зампред.

Изучим опыт, научим молодёжь.

Как это можно сделать уже сейчас, участники смогут не только обсудить, но и увидеть на выставке, на стендах которой 50 экспонентов (как бизнес-структуры, так и научные организации) презентуют современные технологии очистки сточных вод. Причём в большинстве своём это отечественные компании, а некоторые из них хоть сейчас готовы приступить к строительству сооружений в центральной экологической зоне Байкала.

Опытом государственно-частного партнёрства в сфере сохранения водных ресурсов обменяются и представители муниципалитетов. География российских регионов, которые зарегистрировались для работы на форуме, тоже впечатляет своим размахом — это и наши ближайшие соседи: Бурятия, Красноярский, Забайкальский края, и более отдалённые территории: Москва, Санкт-Петербург, Алтай, Тула, Владивосток и даже Сочи.

«Мы хотим сложить воедино весь имеющийся в других регионах опыт по этому направлению и создать нечто уникальное, пригодное для Байкальского региона, — говорит министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков. — Это особенно важно сделать ещё и потому, что Россия сейчас переживает серьёзный туристический бум, который докатился и до нас. И наша задача — создать такую инфраструктуру, которая поможет безболезненно и без последствий для Байкала принимать на его берегах всех туристов, потому что это — развитие экономики в целом».

Вторая, не менее важная, часть форума — экологическое воспитание и образование молодёжи. Для подрастающего экопоколения сибиряков, которые, несмотря на юный возраст, активно решают проблемы окружающей среды, экологи и журналисты проведут деловые игры и мастер-классы.

Приживётся ли новое начинание?

Станет ли Байкальский международный водный форум регулярным, пока сказать трудно. Не все мероприятия такого формата имеют долгую историю в нашем регионе. Тем не менее организаторы надеются, что он не ограничится одним разом, поскольку проблем в экологии столько, что за два дня их невозможно даже обсудить, не то что разработать на них какие-то конкретные меры по их решению.

«Нужно показать, что этот форум заработал и мы чего-то добились по главной теме, и тогда можно будет заявляться на следующий», — считает Виктор Кондрашов.

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