Эталон чистой воды. Главная тема МЭВФ в Иркутске — Байкал
В Иркутск для обсуждения экологических проблем приедут гости из 23 стран мира.
В Иркутск для обсуждения экологических проблем приедут гости из 23 стран мира.
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Мировой масштаб.
Несмотря на то что пройдёт он впервые в истории нашего региона, масштаб у него поистине мировой. На форум приедут представители 23 стран — от таких держав, как Великобритания, США, Франция, Италия, Китай, Швеция, Швейцария, до, можно сказать, «экзотических» — например, Папуа Новая Гвинея. Вообще, как отмечают организаторы, Байкальский водный форум вызвал огромный интерес: количество желающих поучаствовать в нём было таким большим, что
По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, главной темой форума станут инновационные технологии очистки сточных вод, которые попадают в Байкал, и озеро как мировой эталон чистоты воды.
«Понятно, что у экологии гораздо больше актуальных аспектов, но мы решили не распыляться и привлечь дополнительное внимание всего международного сообщества именно к этой проблеме, потому что самые сложные и серьёзные требования предъявляются к сохранению байкальской воды», — уточнил зампред.
Изучим опыт, научим молодёжь.
Как это можно сделать уже сейчас, участники смогут не только обсудить, но и увидеть на выставке, на стендах которой 50 экспонентов (как
Опытом
«Мы хотим сложить воедино весь имеющийся в других регионах опыт по этому направлению и создать нечто уникальное, пригодное для Байкальского региона, — говорит министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков. — Это особенно важно сделать ещё и потому, что Россия сейчас переживает серьёзный туристический бум, который докатился и до нас. И наша задача — создать такую инфраструктуру, которая поможет безболезненно и без последствий для Байкала принимать на его берегах всех туристов, потому что это — развитие экономики в целом».
Вторая, не менее важная, часть форума — экологическое воспитание и образование молодёжи. Для подрастающего экопоколения сибиряков, которые, несмотря на юный возраст, активно решают проблемы окружающей среды, экологи и журналисты проведут деловые игры и
Приживётся ли новое начинание?
Станет ли Байкальский международный водный форум регулярным, пока сказать трудно. Не все мероприятия такого формата имеют долгую историю в нашем регионе. Тем не менее организаторы надеются, что он не ограничится одним разом, поскольку проблем в экологии столько, что за два дня их невозможно даже обсудить, не то что разработать на них
«Нужно показать, что этот форум заработал и мы