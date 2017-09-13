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06:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье школьникам начнут прививать стоматологическую культуру

Сегодня в крае стартует программа «Детские улыбки России».

С 13 сентября в Приморском крае начала действовать благотворительная программа «Детские улыбки России». Она предполагает множество мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, большую системную работу по повышению культуры ухода за полостью рта у детей, а также консультации стоматологов и оказание детям высокотехнологичной медицинской помощи бесплатно. Для реализации программы свои усилия объединили несколько организаций и ведомств: департамент здравоохранения Приморского края, краевые департаменты труда и соцразвития, а также образования и науки, Дальневосточный центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии из Владивостока и Стоматологическая Ассоциация России.

На сегодняшней пресс-конференции в администрации Приморского края, инициаторы благотворительной программы рассказали, как будет проходить работа с детьми. В первую очередь, в фокусе внимания стоматологов окажутся дети, проживающие в неполных или многодетных семьях, дети с ограниченными возможностями, а также дети временно безработных. Сотрудники краевого департамента образования и науки, а также департамента труда и соцразвития уже составили списки детей, которым нужна медицинская консультация. В свою очередь, специалисты центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии составили график работы со школьниками. Как рассказала главный врач центра профессор, главный детский стоматолог Приморского края Елена Русакова, её коллеги умеют работать с детьми, имеющими не только стоматологические заболевания, но и сопутствующие соматические патологии. Клиника располагает современным оборудованием — в том числе, компьютерным томографом, позволяющим создавать 3D-модели исследуемых областей с точностью до сотых долей миллиметра. Именно техническая оснащённость центра и сыграла решающую роль в определении этого медицинского учреждения основным партнёром программы.

«Стоматологическое здоровье — это путь к здоровью в целом, — подчеркнула Елена Русакова. — Мы намерены применять в лечении детей самые современные материалы: гуттаперчу, фотокомпозиты, оказывать ортодонтическую помощь. На приём к нашим специалистам гарантированно попадут дети из Владивостока, находки, Арсеньева. Артёма, посёлка Ольга. То есть, будут охвачены разные районы Приморья».

Директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин поблагодарил стоматологов за организацию социально ориентированной благотворительной программы и пожелал врачам успехов в этом начинании:

«Радует, что Стоматологическая Ассоциация России имеет возможность проводить такие программы, в том числе, на территории Приморья. 200 школьников из разных городов края бесплатно получат высокотехнологичную медицинскую помощь, которую не всегда могут оплатить родители. Хочется пожелать успехов и дальнейшего продолжения программы в Приморье.».

Помимо оказания стоматологической помощи программа предусматривает проведение интерактивных, игровых мастер-классов в школах Приморья. Сегодня первый урок гигиены уже состоялся во владивостокской школе № 6. Как сообщила заместитель директора школы Ирина Бальс, это образовательное учреждение давно сотрудничает с краевым центром медицинской профилактики и стремится прививать ученикам культуру заботы о своём здоровье.

О важности профилактической работы и развитии культуры ухода за полостью рта на пресс-конференции говорил и президент Стоматологической Ассоциации России Владимир Садовский. Будучи уроженцем Приморья, он поделился воспоминаниями из детства, в котором традиционным элементом быта была русская баня. Сравнив уровень доступности и комфорта коммунальных услуг пятидесятилетней давности с сегодняшним, Владимир Садовский подчеркнул: сейчас ежедневные гигиенические процедуры стали намного приятнее, проще и эффективнее. Президент стоматологической ассоциации призвал всех собравшихся как можно активнее пропагандировать культуру заботы о гигиене и физическом здоровье среди детей и подростков.

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