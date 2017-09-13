Парк Дома офицеров в Хабаровске должен завершить преображение этой осенью
Мэр города попросил рабочих ускориться.
Мэр города попросил рабочих ускориться.
В дальневосточной столице продолжается реконструкция второй очереди парка Дома офицеров. К октябрю рабочие должны доделать пешеходные дорожки, обустроить игровые и
По словам председателя комитета по управлению Краснофлотским районом Геннадия Курочкина, у властей есть вопросы по качеству по многим стройматериалам, в том числе по бордюрам. Александр Сколов согласился, что нужно было использовать каменные бордюры вместо бетонных.
«Мы иногда не на том экономим. Бетон
К концу недели специалисты «Горсвета» завершат установку световых опор. Градоначальник потребовал после этого начать укладку асфальта, засеять траву и привезти территорию в порядок. Сейчас подрядчикам нужно доделать откосы, засыпать площадки щебнем.
«Пусть засыпят всё, уплотнят, чтобы не создать болота. Работы много ещё, а времени уже нет. Мы основные работы выполнили, теперь всё зависит от подрядчиков. Нужно, чтобы к сдаче в идеальном порядке были газоны, пешеходные и беговые дорожки, лестничные спуски, освещение, чтобы завершились работы на детской площадке», — отметил мэр.
На территории парка есть заброшенное здание. Строение, простоявшее недостроенным больше 20-ти лет, хотят привезти в порядок. Планируется, что там появится спортивный зал и дополнительная пристройка для лыжников.
«Планируем сделать в здании игровой зал и пристройку, где разместим лыжную школу. Вероятнее всего, что будем использовать для возведения
Агентство писало, что территория была в заброшенном состоянии около 20 лет. Осенью 2016 года парк Дома офицеров флота открылся после двухгодичного перерыва. За это время там появились новые дорожки, спортивное здание и площадка для сдачи норм ГТО. В июле специалисты приступили к реконструкции второй очереди места отдыха. На все работы из бюджета Хабаровска выделили 18 миллионов рублей.
Сейчас работы проходят в пяти парковых зонах краевой столицы и в пяти скверах. В следующем году городские власти планируют сдать ещё десять скверов. В порядок приводят зелёную территорию в посёлке Горького, администрация также намерена совместно с ДВЖД восстановить парк железнодорожников.
«Эта работа будет продолжаться, особенно по обустройству прибрежной территории вдоль реки Амур и Амурской протоки. Эти работы будут проводить, чтобы всё большее пространство города становилось благоустроенным и востребованным для отдыха», — отметил Александр Соколов.