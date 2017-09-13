Парк Дома офицеров в Хабаровске должен завершить преображение этой осенью

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжается реконструкция второй очереди парка Дома офицеров. К октябрю рабочие должны доделать пешеходные дорожки, обустроить игровые и культурно-развлекательные зоны, установить освещение. Однако мэр Хабаровска, осмотревший объект в ходе объезда, остался недоволен темпами строительства и попросил подрядчиков ускориться.

По словам председателя комитета по управлению Краснофлотским районом Геннадия Курочкина, у властей есть вопросы по качеству по многим стройматериалам, в том числе по бордюрам. Александр Сколов согласился, что нужно было использовать каменные бордюры вместо бетонных.

«Мы иногда не на том экономим. Бетон пять-шесть лет стоит и рассыпается, а камень чуть дороже, но будет сто лет стоять. Пожадничали, в общем», — заявил мэр города Александр Соколов.

К концу недели специалисты «Горсвета» завершат установку световых опор. Градоначальник потребовал после этого начать укладку асфальта, засеять траву и привезти территорию в порядок. Сейчас подрядчикам нужно доделать откосы, засыпать площадки щебнем.

«Пусть засыпят всё, уплотнят, чтобы не создать болота. Работы много ещё, а времени уже нет. Мы основные работы выполнили, теперь всё зависит от подрядчиков. Нужно, чтобы к сдаче в идеальном порядке были газоны, пешеходные и беговые дорожки, лестничные спуски, освещение, чтобы завершились работы на детской площадке», — отметил мэр.

На территории парка есть заброшенное здание. Строение, простоявшее недостроенным больше 20-ти лет, хотят привезти в порядок. Планируется, что там появится спортивный зал и дополнительная пристройка для лыжников.

«Планируем сделать в здании игровой зал и пристройку, где разместим лыжную школу. Вероятнее всего, что будем использовать для возведения сэндвич-панели, но пока всё это планы, решения мэра по этому вопросу ещё нет. Зал хотим сделать для сложно-координационных видов спорта — акробатики или гимнастики, либо для игровых видов. Посмотрим, на что будет больший спрос», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления по физкультуре и спорту администрации города Александр Леонов.

Агентство писало, что территория была в заброшенном состоянии около 20 лет. Осенью 2016 года парк Дома офицеров флота открылся после двухгодичного перерыва. За это время там появились новые дорожки, спортивное здание и площадка для сдачи норм ГТО. В июле специалисты приступили к реконструкции второй очереди места отдыха. На все работы из бюджета Хабаровска выделили 18 миллионов рублей.

Сейчас работы проходят в пяти парковых зонах краевой столицы и в пяти скверах. В следующем году городские власти планируют сдать ещё десять скверов. В порядок приводят зелёную территорию в посёлке Горького, администрация также намерена совместно с ДВЖД восстановить парк железнодорожников.