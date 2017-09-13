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06:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

«Новоселье» автобусов. Транспорт обновят на четырнадцати маршрутах

В областном центре презентовали новые пассажирские автобусы марки «ЛиАЗ». В середине сентября они вольются в ряды муниципального общественного транспорта города.

«Подкрепление», в виде 17-ти автобусов, общей стоимостью 95,4 млн рублей пришло в Иркутск из Московской области. Это современные низкопольные автобусы с автоматической коробкой передач, системой информирования пассажиров, спутниковой системой навигации. Внутри они очень просторные, на средней площадке легко поместится детская или инвалидная коляска. Здесь также установят валидаторы — устройства для проверки электронных проездных.

Как отметили в МУП «Иркутск-автодор», первыми автобусы «оседлают» самые лучшие иркутские водители. Ключи от машин им вручил мэр города Дмитрий Бердников.

«Хочется, чтобы те, кто сядет за руль “новичков”, подавали пример остальным: соблюдали все правила дорожного движения и с уважением относились к пассажирам. Ведь именно этого ждут иркутяне, — отметил глава Иркутска. — Муниципальный автопарк пополнился отличными автобусами — вместительными, и, что немаловажно, тёплыми. Их запустят на четырнадцати наиболее востребованных маршрутах. Это позволит разгрузить линии, оптимизировать работу городского транспорта, Приобретение автобусов — лишь часть большой работы по реформе системы общественного транспорта в Иркутске. Надо добиться того, чтобы она по максимуму приблизилась к идеальному состоянию».

За один из новых автобусов сядет Елена Гильдебрант, которая ещё несколько лет назад была единственной женщиной-водителем пассажирского автобуса в городе. Теперь же у неё появились напарницы.

«К новому транспорту водителю нужно, конечно, привыкнуть, — говорит Елена Сергеевна. — Пассажиры вряд ли заметят, но в нём есть несколько нюансов, которых в наших старых автобусах нет».

«Модели, конечно, современные, — добавляет её коллега Евгений Ощепков, который уже семнадцать лет возит жителей Иркутска по городским маршрутам. — На таких мы ни разу не ездили, поэтому ходовые качества будем проверять уже в процессе. Посмотрим, как они себя покажут зимой».

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