Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Евтушенко стала депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. До этого дважды избиралась заместителем председателя думы Томска, работала заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ (под ее руководством были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний), а также главным врач областного перинатального центра (стояла у истоков его создания).