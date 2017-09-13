Ученые обнаружили древние ритуальные комплексы и могильники на берегу Байкала
Исследования проводились по заказу Центра сохранения
Исследования проводились по заказу Центра сохранения
Ученые ИРНИТУ обнаружили ритуальные комплексы, могильники и стоянки эпохи неолита — железного века в окрестностях поселка Онгурен Ольхонского района в Иркутской области. Заказчиком исследований выступил Центр по сохранению
Таким образом, кроме восьми известных объектов ученые ИРНИТУ открыли в районе Онгурен еще шесть интересных памятников древности.
«Территория
Часть уточняющих работ археологи выполнили на живописном мысе Ядор, где на вершине находится
Рядом с действующей ритуальной площадкой озера
Обнаруженные объекты получили названия в честь ближайших географических ориентиров. Так появились ритуальные комплексы Сухой Онгурен и Хадай 2, могильник раннего железного века Ехэ-Нур-2 и одиночное погребение Ехэ-Нур-3. На берегах озера
Кроме того, участники экспедиции обследовали ирригационную систему Онгурены II, открытую и описанную еще в начале 20 века профессором Иркутского госуниверситета Б. Петри. Этнографический объект включает целую сеть искусственных водоканалов, берущих начало от горного ручья и идущих вплоть до поселка и за его пределы, орошая территории, предназначенные для покосов. В случае достаточного орошения некоторые каналы перекрываются.
В ближайшее время Дмитрию Кичигину предстоит написать отчет о проделанной работе, сделать заключения по изученным объектам и передать информацию заказчику.
Летом следующего года археологи планируют вернуться в Приольхонье, разведать территорию к северу от поселка Онгурен и провести небольшие раскопочные работы на выявленных в 2017 году объектах.