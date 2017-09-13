Ученые обнаружили древние ритуальные комплексы и могильники на берегу Байкала

Источник: IrkutskMedia.ru

Ученые ИРНИТУ обнаружили ритуальные комплексы, могильники и стоянки эпохи неолита — железного века в окрестностях поселка Онгурен Ольхонского района в Иркутской области. Заказчиком исследований выступил Центр по сохранению историко-культурного наследия региона. Экспедиция проводилась с целью уточнения местоположения и границ уже известных археологических памятников, о которых имелись лишь обрывочные сведения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутского национального исследовательского технического университета.

Таким образом, кроме восьми известных объектов ученые ИРНИТУ открыли в районе Онгурен еще шесть интересных памятников древности.

«Территория северо-восточного Приольхонья слабо изучена, несмотря на то, что первые археологические и этнографические объекты были открыты еще в конце 19 века исследователем Иваном Черским и этнографом Бернгардом Петри в начале 20 века. Позже стало известно, что в этой местности расположены стоянки древнего человека и другие интересные памятники. Центр сохранения наследия Иркутской области поручил нам уточнить местоположение и границы археологических и этнографических объектов, чтобы поставить их под государственную охрану. В наши задачи входили определение границ, тщательное описание и фотофиксация объектов культурного наследия», — подчеркнул доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Дмитрий Кичигин.

Часть уточняющих работ археологи выполнили на живописном мысе Ядор, где на вершине находится городище-святилище — огороженная каменной стеной ритуальная площадка. Это место и сейчас особенно почитают буряты-шаманисты. Недалеко от памятника иркутским ученым удалось выявить новый погребально-поминальный комплекс раннего бронзового века (5 — 3,5 тысячи лет назад). Объект получил название Ядор 2.

Рядом с действующей ритуальной площадкой озера Ехэ-Нур ученые нашли небольшой могильник раннего железного века.

Обнаруженные объекты получили названия в честь ближайших географических ориентиров. Так появились ритуальные комплексы Сухой Онгурен и Хадай 2, могильник раннего железного века Ехэ-Нур-2 и одиночное погребение Ехэ-Нур-3. На берегах озера Ехэ-Нур и вблизи него расположены и по сей день действуют несколько культовых мест, включая глазной источник.

Кроме того, участники экспедиции обследовали ирригационную систему Онгурены II, открытую и описанную еще в начале 20 века профессором Иркутского госуниверситета Б. Петри. Этнографический объект включает целую сеть искусственных водоканалов, берущих начало от горного ручья и идущих вплоть до поселка и за его пределы, орошая территории, предназначенные для покосов. В случае достаточного орошения некоторые каналы перекрываются.

В ближайшее время Дмитрию Кичигину предстоит написать отчет о проделанной работе, сделать заключения по изученным объектам и передать информацию заказчику.