Самый популярный пляж Владивостока опасен для отдыхающих
Гигиенические нормы воды на Шаморе тревожат специалистов Роспотребнадзора, сообщает ИА «Deita. ru».
Гигиенические нормы воды на Шаморе тревожат специалистов Роспотребнадзора, сообщает ИА «Deita. ru».
«Проведено исследование 102 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 45 проб —
Несоответствие нормам замечено в 26 пробах Превышение гигиенических нормативов зарегистрировано в воде на самом популярном пляже Владивостоке в бухте Лазурная.
Михаил Грач.