Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
17 советов от самых старых людей планеты
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
США угрожают перекрыть важный канал финансирования вооружения РФ
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Беременная Ковальчук поделилась фото в полный рост - СМИ
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
07:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Самый популярный пляж Владивостока опасен для отдыхающих

Гигиенические нормы воды на Шаморе тревожат специалистов Роспотребнадзора, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

«Проведено исследование 102 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 45 проб — санитарно-химическим, 13 проб — паразитологическим и 67 проб — вирусологическим показателям», — сообщает ведомство.

Несоответствие нормам замечено в 26 пробах Превышение гигиенических нормативов зарегистрировано в воде на самом популярном пляже Владивостоке в бухте Лазурная.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Начало новой дружбы: дни украинской культуры пройдут в Приморье
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Apple представила три новых iPhone
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к МКС
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Тушите свет. Как ЦСКА шокировал «Да Луш» ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь