Стало известно, во сколько обойдется переход на латиницу

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда размер гарантированного трансферта будет ежегодно снижаться с 2,6 трлн тенге в 2018 году до 2 трлн тенге в 2020 году. Увеличение ненефтяных поступлений ожидается за счет роста экономики, принимаемых мер в рамках модернизации государственных финансов и улучшения налогового администрирования. Расходы республиканского бюджета на 2018 год планируются в объеме 9 217,9 млрд тенге, на 2019 год — 9 798,2 млрд тенге, на 2020 год — 10 219,7 млрд тенге.



По информации Министерства финансов, проект бюджета сохраняет социальную направленность. Расходы социального блока на 2018 год составят 4 101,3 млрд тенге, или 44,5% от общего объема расходов. Реализация задач по созданию новой модели экономического роста в трехлетнем периоде будет осуществляться посредством технологической модернизации и цифровизации экономики, поддержки массового предпринимательства, а также развития традиционных базовых отраслей — аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры. Дефицит бюджета будет поэтапно снижен до 1% к ВВП к 2019 году. В целом заложенный в новом бюджете постепенный уход от нефтяной зависимости и снижение дефицита бюджета определяют долгосрочный тренд устойчивости государственных финансов.



По словам министра финансов, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Номинальный ВВП вырастет с 55 906,2 млрд тенге в 2018 году до 75 875,4 млрд тенге в 2022 году. ВВП на душу населения составит 9,0 тыс. долл. США в 2018 году, с увеличением до 11,7 тыс. долл. США в 2022 году. Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году.