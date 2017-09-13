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08:22 (мск), источник: 365info.kz

Стало известно, во сколько обойдется переход на латиницу

12 сентября в мажилисе презентован законопроект о республиканском бюджете на 2018−2020 годы.

Источник: 365info.kz

В проекте бюджета расходы на перевод казахского языка на латинскую графику заложены в размере 600 млн тенге. По информации Sputnik Казахстан, из этой суммы половину планируется израсходовать в 2018 году, вторую половину — в 2019 году.

По данным пресс-службы мажилиса, предусматривается качественное изменение структуры поступлений в бюджет: снижение нефтяных поступлений на 1 902,3 млрд. тенге и рост ненефтяных поступлений на 852 млрд тенге.

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В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда размер гарантированного трансферта будет ежегодно снижаться с 2,6 трлн тенге в 2018 году до 2 трлн тенге в 2020 году. Увеличение ненефтяных поступлений ожидается за счет роста экономики, принимаемых мер в рамках модернизации государственных финансов и улучшения налогового администрирования. Расходы республиканского бюджета на 2018 год планируются в объеме 9 217,9 млрд тенге, на 2019 год — 9 798,2 млрд тенге, на 2020 год — 10 219,7 млрд тенге.

По информации Министерства финансов, проект бюджета сохраняет социальную направленность. Расходы социального блока на 2018 год составят 4 101,3 млрд тенге, или 44,5% от общего объема расходов. Реализация задач по созданию новой модели экономического роста в трехлетнем периоде будет осуществляться посредством технологической модернизации и цифровизации экономики, поддержки массового предпринимательства, а также развития традиционных базовых отраслей — аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры. Дефицит бюджета будет поэтапно снижен до 1% к ВВП к 2019 году. В целом заложенный в новом бюджете постепенный уход от нефтяной зависимости и снижение дефицита бюджета определяют долгосрочный тренд устойчивости государственных финансов.

По словам министра финансов, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Номинальный ВВП вырастет с 55 906,2 млрд тенге в 2018 году до 75 875,4 млрд тенге в 2022 году. ВВП на душу населения составит 9,0 тыс. долл. США в 2018 году, с увеличением до 11,7 тыс. долл. США в 2022 году. Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году.

Экспорт составит 47,5 млрд долл. в 2018 году с увеличением до 60,6 млрд долл. США в 2022 году, импорт вырастет с 34,0 млрд долл. в 2018 году до 45,5 млрд долл. США в 2022 году. Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 5,0−7,0% в 2018 году, 4,0−6,0% в 2019 году, с последующим снижением до 3,0−4,0% в 2020—2022 годах. Выступивший на заседании в мажилисе министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что гарантированный трансферт в республиканский бюджет определен в 2018 году в объеме 2 600 млрд тенге, в 2019 году 2 300 млрд тенге, в 2020 году 2 000 млрд тенге.

Запланированный размер гарантированного трансферта в 2018—2020 годах обеспечивает выполнение ограничения по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде (не ниже 30% от ВВП).

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