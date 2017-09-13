Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
17 советов от самых старых людей планеты
Взятка или премия: о чем говорят документы суда над Улюкаевым
Захарова ответила на реакцию США на дым над генконсульством
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
11:48 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

Малыша и его родителей можно увидеть в павильоне «Экзотариум» на новой территории зоосада.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые появился на свет в Московском зоопарке. У маленького хищника большие выпуклые глаза, гибкое тело и характерный для этого вида полосатый кошачий окрас.

Для нас это потомство первое, а потому долгожданное. Кошачьи акулы размножаются в неволе редко. В дикой природе они тоже немногочисленны. Международный союз охраны природы присвоил кошачьим акулам статус сохранности “близкий к уязвимому положению.

Специалистам зоосада с большим трудом удалось воспроизвести естественную среду обитания хищников, чтобы они смогли размножаться. Специально для акульего семейства подобрали комфортное освещение, температуру, уровень солености воды. В ежедневном рационе обитателей морских глубин есть креветки, кальмары, моллюски и другие морепродукты — все самое необходимое для полноценной жизни взрослых особей и развития их потомства.

«Пока вес акуленка не превышает 30 граммов. Его любимое лакомство — измельченные кальмары», — добавили в пресс-службе зоопарка.

Читайте также
Москвичи увидят, как в зоопарке кормят шакалов и медведей

Несмотря на свой малый размер, в аквариуме детеныш легко заметен среди взрослых благодаря пестрому окрасу. Тело акуленка покрывают характерные ярко-коричневые полосы. С возрастом они станут менее выразительными. Из-за окраса такой вид акул еще называют коричневополосыми. Они обитают в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана. Свое название они получили из-за больших выразительных глаз, похожих на кошачьи, гибкости и привычки спать, свернувшись в клубок. Обществу сородичей они, как и кошки, предпочитают одиночество и ведут ночной образ жизни. Кошачьи акулы вырастают до 120 сантиметров в длину. Максимальная продолжительность их жизни — около 25 лет. В неволе размножаются редко. Для этого им необходимо создать особый микроклимат.

В Московском зоопарке продолжается беби-бум. Посетители могут посмотреть на детеныша азиатского слона: он обитает в слоновнике на старой территории зоосада. В кошачьем ряду на старой территории зоопарка можно увидеть подрастающих котят европейской рыси. В павильоне «Африканские животные» теперь живет детеныш редкой черной антилопы, а в копытном ряду — детеныш кудрявого верблюда альпака.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
Египет задумался об отмене виз для российских туристов
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
Госдума седьмого созыва открыла осеннюю сессию
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь