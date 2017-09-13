В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые появился на свет в Московском зоопарке. У маленького хищника большие выпуклые глаза, гибкое тело и характерный для этого вида полосатый кошачий окрас.

Для нас это потомство первое, а потому долгожданное. Кошачьи акулы размножаются в неволе редко. В дикой природе они тоже немногочисленны. Международный союз охраны природы присвоил кошачьим акулам статус сохранности “близкий к уязвимому положению.

Специалистам зоосада с большим трудом удалось воспроизвести естественную среду обитания хищников, чтобы они смогли размножаться. Специально для акульего семейства подобрали комфортное освещение, температуру, уровень солености воды. В ежедневном рационе обитателей морских глубин есть креветки, кальмары, моллюски и другие морепродукты — все самое необходимое для полноценной жизни взрослых особей и развития их потомства.

«Пока вес акуленка не превышает 30 граммов. Его любимое лакомство — измельченные кальмары», — добавили в пресс-службе зоопарка.

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Несмотря на свой малый размер, в аквариуме детеныш легко заметен среди взрослых благодаря пестрому окрасу. Тело акуленка покрывают характерные ярко-коричневые полосы. С возрастом они станут менее выразительными. Из-за окраса такой вид акул еще называют коричневополосыми. Они обитают в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана. Свое название они получили из-за больших выразительных глаз, похожих на кошачьи, гибкости и привычки спать, свернувшись в клубок. Обществу сородичей они, как и кошки, предпочитают одиночество и ведут ночной образ жизни. Кошачьи акулы вырастают до 120 сантиметров в длину. Максимальная продолжительность их жизни — около 25 лет. В неволе размножаются редко. Для этого им необходимо создать особый микроклимат.