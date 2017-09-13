В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы
Малыша и его родителей можно увидеть в павильоне «Экзотариум» на новой территории зоосада.
Малыша и его родителей можно увидеть в павильоне «Экзотариум» на новой территории зоосада.
Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые появился на свет в Московском зоопарке. У маленького хищника большие выпуклые глаза, гибкое тело и характерный для этого вида полосатый кошачий окрас.
Для нас это потомство первое, а потому долгожданное. Кошачьи акулы размножаются в неволе редко. В дикой природе они тоже немногочисленны. Международный союз охраны природы присвоил кошачьим акулам статус сохранности “близкий к уязвимому положению.
Специалистам зоосада с большим трудом удалось воспроизвести естественную среду обитания хищников, чтобы они смогли размножаться. Специально для акульего семейства подобрали комфортное освещение, температуру, уровень солености воды. В ежедневном рационе обитателей морских глубин есть креветки, кальмары, моллюски и другие морепродукты — все самое необходимое для полноценной жизни взрослых особей и развития их потомства.
«Пока вес акуленка не превышает 30 граммов. Его любимое лакомство — измельченные кальмары», — добавили в
Несмотря на свой малый размер, в аквариуме детеныш легко заметен среди взрослых благодаря пестрому окрасу. Тело акуленка покрывают характерные
В Московском зоопарке продолжается