В Солнечном убрали столб, стоящий на дорожке с тактильной плиткой

В микрорайоне Солнечном демонтировали столб, стоящий на дорожке с тактильной плиткой. Рабочие убрали конструкцию буквально через день после вызванного в Сети резонанса. Фотографию обновленного тротуара опубликовал в Facebook красноярец Роман Крастелев.

«Убрали столб, установленный на дорожке для незрячих. Правда, знак пешеходного перехода на новое место не установили», — написал очевидец.

На фото видно, что на месте столба уложена цельная плитка. При этом пользователи отметили отсутствие пространства между склоном и тротуаром, добавив, что «вся грязь будет ползти на плитку».