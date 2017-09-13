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07:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Солнечном убрали столб, стоящий на дорожке с тактильной плиткой

Рабочие демонтировали конструкцию после вызванного резонанса.

В микрорайоне Солнечном демонтировали столб, стоящий на дорожке с тактильной плиткой. Рабочие убрали конструкцию буквально через день после вызванного в Сети резонанса. Фотографию обновленного тротуара опубликовал в Facebook красноярец Роман Крастелев.

«Убрали столб, установленный на дорожке для незрячих. Правда, знак пешеходного перехода на новое место не установили», — написал очевидец.

На фото видно, что на месте столба уложена цельная плитка. При этом пользователи отметили отсутствие пространства между склоном и тротуаром, добавив, что «вся грязь будет ползти на плитку».

Напомним, накануне стало известно об установке тактильной плитки, которая «проходит» прямо через столб. Очевидцы отметили, что конструкция расположена возле новой дороги, которая готовится к сдаче. История вызвала широкий общественный резонанс.

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