В Солнечном убрали столб, стоящий на дорожке с тактильной плиткой
Рабочие демонтировали конструкцию после вызванного резонанса.
Рабочие демонтировали конструкцию после вызванного резонанса.
В микрорайоне Солнечном демонтировали столб, стоящий на дорожке с тактильной плиткой. Рабочие убрали конструкцию буквально через день после вызванного в Сети резонанса. Фотографию обновленного тротуара опубликовал в Facebook красноярец Роман Крастелев.
«Убрали столб, установленный на дорожке для незрячих. Правда, знак пешеходного перехода на новое место не установили», — написал очевидец.
На фото видно, что на месте столба уложена цельная плитка. При этом пользователи отметили отсутствие пространства между склоном и тротуаром, добавив, что «вся грязь будет ползти на плитку».
Напомним, накануне стало известно об установке тактильной плитки, которая «проходит» прямо через столб. Очевидцы отметили, что конструкция расположена возле новой дороги, которая готовится к сдаче. История вызвала широкий общественный резонанс.