Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Как недосып портит вашу жизнь
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
США угрожают перекрыть важный канал финансирования вооружения РФ
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Происходит немыслимое» — западный журналист о Сирии
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Беременная Ковальчук поделилась фото в полный рост - СМИ
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
07:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Начало новой дружбы: дни украинской культуры пройдут в Приморье

Праздничными гуляниями, Сорочинской ярмаркой, концертом и угощеньями центр народной культуры «Горлица» отпразднует Дни украинской культуры в Приморье. К участию приглашаются все жители и гости края, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте внутренней политики, из 158 народов, проживающих на территории региона, украинцы — одна из самых многочисленных национальностей — 2,6% от всего населения края.

«Ежегодно этот праздник объединяет тысячи приморцев со всех муниципалитетов края. В этом году Дни украинской культуры проходят в 10-й юбилейный раз, поэтому для гостей подготовлена двухдневная развлекательная программа», — отметили в ведомстве.

Так, в субботу, 23 сентября, в культурно-развлекательном центре профсоюзов во Владивостоке состоится гала-концерт «Соловьиная песня».

Дальневосточная Сорочинская ярмарка пройдет в воскресенье, 24 сентября, на Спортивной набережной Владивостока. В программе — выступления лучших творческих коллективов, выставка-вернисаж декоративно-прикладного творчества, парад украинских национальных костюмов и дегустация национальных блюд.

Отметим, в Приморье многие национальные праздники приобрели краевой статус. Так, ежегодно в крае проводится Сабантуй, а также «Конгресс народов», «Маршруты дружбы», «Ва:кчай ни» и другие.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского сейчас в регионе разрабатывается новая госпрограмма по укреплению межнационального единства и популяризации культур и традиций народов, проживающих в крае.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Начало новой дружбы: дни украинской культуры пройдут в Приморье
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Apple представила три новых iPhone
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к МКС
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Тушите свет. Как ЦСКА шокировал «Да Луш» ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь