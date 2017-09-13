Начало новой дружбы: дни украинской культуры пройдут в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте внутренней политики, из 158 народов, проживающих на территории региона, украинцы — одна из самых многочисленных национальностей — 2,6% от всего населения края.

«Ежегодно этот праздник объединяет тысячи приморцев со всех муниципалитетов края. В этом году Дни украинской культуры проходят в 10-й юбилейный раз, поэтому для гостей подготовлена двухдневная развлекательная программа», — отметили в ведомстве.

Так, в субботу, 23 сентября, в культурно-развлекательном центре профсоюзов во Владивостоке состоится гала-концерт «Соловьиная песня».

Дальневосточная Сорочинская ярмарка пройдет в воскресенье, 24 сентября, на Спортивной набережной Владивостока. В программе — выступления лучших творческих коллективов, выставка-вернисаж декоративно-прикладного творчества, парад украинских национальных костюмов и дегустация национальных блюд.

Отметим, в Приморье многие национальные праздники приобрели краевой статус. Так, ежегодно в крае проводится Сабантуй, а также «Конгресс народов», «Маршруты дружбы», «Ва:кчай ни» и другие.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского сейчас в регионе разрабатывается новая госпрограмма по укреплению межнационального единства и популяризации культур и традиций народов, проживающих в крае.