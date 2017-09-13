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07:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Башкортостана мечтает построить новое здание театра кукол

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Власти Башкирии продолжат поддерживать театры республики. Об этом на встрече с деятелями театрального искусства России, участниками и гостями VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туғанлыҡ» заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Источник: Башинформ

«Мы будем продолжать облагораживать наши башкирский и русский драмтеатры. Примерная цифра — порядка 1,2 млрд рублей. Мы мечтаем построить новое здание кукольного театра. Это тоже примерно 1,2 млрд рублей. Вообще, сегодня немедленного ремонта требуют семь из 12 наших республиканских театров. Собственно говоря, в этой части нам есть над чем работать. Достаточно много ещё нужно делать», — рассказал руководитель региона.

По словам руководителя республики, в 2017 году регион направил в наши 12 театров 1,5 млрд рублей.

«Кто-то скажет, что этого мало. Но я хочу напомнить, что ещё два-три года назад эта цифра была почти в два раза меньше — около 800 млн рублей. Темп неплохой, даже не соответствует темпу прироста количества зрителей. Он существенно выше, — пояснил Рустэм Хамитов. — Конечно, мы понимаем, что этих денег недостаточно. Понятно, что нужны ещё достаточно большие расходы на ремонт, модернизацию, покупку оборудования. По самым скромным прикидкам цифра на ремонт, современное обустройство наших театров должна быть порядка 4,5−5 млрд рублей».

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