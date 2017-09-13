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08:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Уволили проводника, угрожавшего пассажирке в поезде «Астана-Павлодар»

Региональный филиал по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» рассмотрел жалобу пассажирки на грязь, запах, поведение проводника поезда «Астана-Павлодар», и расторгнул трудовой договор с работником, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом написала в Facebook та самая пассажирка, попавшая в неприятную ситуацию, Гульнара Кустаулетова.

«Работниками сектора по сервисному обслуживанию ужесточен контроль за работниками поездных бригад в части надлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей», — цитирует женщина ответ АО «Пассажирские перевозки» на ее жалобу.

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Также женщина обратилась к тем, кто в комментариях к ее посту пытался «закидать ее тапками», заявляя, что из-за нее уволили человека.

«Я не жаловалась на отсутствие шелковых простыней или остывший кофе, а на полную антисанитарию и рукоприкладство проводника! И ещё, я не отстаивала лишь свои личные права, у меня была возможность на месте оставить заявление сопровождающему данный состав сотруднику ЛОВД, и решать все в установленном законодательстве порядке. Но я решила придать этому беспределу, пусть небольшую, но гласность, дабы мы имеем право требовать за наши деньги оказания нам услуг в должной мере.

Я читала комментарии к моей жалобе, в которых и были вроде «а что она хотела за копейки», «пусть летает самолетом» и т. п. Так вот, если перевозчик устанавливает данную цену за свои услуги, значит в неё входят не только услуги машиниста, а и предоставления белья (ЧИСТОГО), ну и естественно я просто хочу проехать в ЧИСТОМ вагоне (независимо от класса), остальные услуги предоставляйте за доплату пожалуйста. И ещё немаловажно, почему в одном и том же составе за одну и ту же цену (по крайней мере купе так точно) пассажиры едут в разных условиях, кому как повезло?", —написала женщина.

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