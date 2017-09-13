Роскошь до неприличия: как живут в Дубае
Дубай кажется отдельным миром — а как иначе объяснить все диковинные вещи, которые возможны только там.
Дубай кажется отдельным миром — а как иначе объяснить все диковинные вещи, которые возможны только там.
AdMe.ru показал головокружительные кадры из этого города.
Что может быть эффектнее Капучино с золотом.
Джакузи в облаках.
В Дубае, видимо, изобрели машину времени. Иначе откуда здесь космические корабли на дорогах?
Маленький леопард здесь легко помещается в обычное авто вместо собаки.
А тигры выполняют роль домашних котиков.
160-килограммовый кусок чистого золота в витрине магазина.
На дорогах Дубая вас могут остановить. Но отнюдь не полиция.
Обычный «Старбакс» здесь выглядит как фешенебельный ресторан.
Зубы здесь у каждого блестят. Иногда белизной, иногда — золотом. Кому как по душе.
Интересно, что стоит дороже: машина или ее номер?
Ламборгини используется как авто для полиции.
Или как детская раскраска…
Отличное решение, чтобы не покупать аквариум в каждый номер отеля.
Здесь используются самые экзотические виды транспорта.
Самолеты предназначены для любых пассажиров.
Молоко верблюда здесь можно купить в обычном супермаркете.
И шоколадки с верблюжьим молоком тоже обыденное дело.
Если стало скучно, в Дубае всегда можно развлечься на шоу русалок.