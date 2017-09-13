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08:40 (мск), источник: Nur.kz

Роскошь до неприличия: как живут в Дубае

Дубай кажется отдельным миром — а как иначе объяснить все диковинные вещи, которые возможны только там.

Источник: Nur.kz

AdMe.ru показал головокружительные кадры из этого города.

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Что может быть эффектнее Капучино с золотом.

Источник: Nur.kz

Джакузи в облаках.

Источник: Nur.kz

В Дубае, видимо, изобрели машину времени. Иначе откуда здесь космические корабли на дорогах?

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Маленький леопард здесь легко помещается в обычное авто вместо собаки.

Источник: Nur.kz

А тигры выполняют роль домашних котиков.

Источник: Nur.kz

160-килограммовый кусок чистого золота в витрине магазина.

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На дорогах Дубая вас могут остановить. Но отнюдь не полиция.

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Обычный «Старбакс» здесь выглядит как фешенебельный ресторан.

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Зубы здесь у каждого блестят. Иногда белизной, иногда — золотом. Кому как по душе.

Источник: Nur.kz

Интересно, что стоит дороже: машина или ее номер?

Источник: Nur.kz

Ламборгини используется как авто для полиции.

Источник: Nur.kz

Или как детская раскраска…

Источник: Nur.kz

Отличное решение, чтобы не покупать аквариум в каждый номер отеля.

Источник: Nur.kz

Здесь используются самые экзотические виды транспорта.

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Самолеты предназначены для любых пассажиров.

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Молоко верблюда здесь можно купить в обычном супермаркете.

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И шоколадки с верблюжьим молоком тоже обыденное дело.

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Если стало скучно, в Дубае всегда можно развлечься на шоу русалок.

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