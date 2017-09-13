В ЮУрГУ пройдет традиционный День карьеры

В пятницу, 15 сентября, в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) состоится День карьеры — в мероприятии примут участие студенты и преподаватели вуза, а также ведущие работодатели Уральского федерального округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На ежегодном мероприятии, посвященному Дню карьеры, у студентов будет возможность познакомиться с известными фирмами и крупными предприятиями и задать все интересующие вопросы будущим нанимателям.

«15 сентября состоится традиционный День карьеры, куда мы приглашаем студентов 3−4 курсов бакалавриата и 4−5 курсов специалитета. Там мы показываем возможности, которые раскрываются перед будущими выпускниками, возможности выбора предприятия для прохождения практики, или будущей работы», — говорит заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.

Каждое из предприятий будет презентовать не только свое производство, но и свою социальную программу. «Это важно, потому что на сегодняшний день организация условий труда, организация мотивации персонала, формирование программ лояльности — это то, что ребята должны выбрать для себя в ближайшее время», — добавила Болотина.

В рамках Дня карьеры состоится презентация нового логотипа ЮУрГУ, после чего, работодатели будут приглашены на сцену для подписания различных соглашений. Затем в традиционной форме будут работать выставочные центры всех компаний.