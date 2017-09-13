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08:09 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми открыли новую остановку

Остановка появилась на улице Коломенская по дороге из микрорайона Владимирский в центральную часть города.

Источник: Вести - Пермь

В Перми открыли новую остановку общественного транспорта. Она появилась на улице Коломенская по дороге из микрорайона Владимирский в центральную часть города. Вот-вот построят еще одну — в сторону Ижевской. Где теперь будут останавливаться автобусы?

Дорогу, связывающую посёлок Владимирский с центральной частью города, здесь сделали четыре года назад. Сначала новым проездом активно пользовались автомобилисты, позже подключился общественный транспорт.

От пункта А «2-я Холмогорская» до пункта Б «Владимирский микрорайон» минимум 10 минут езды. Между двумя остановочными пунктами плотная застройка. Вопрос — где дожидаться нужного маршрута? — назрел сам собой.

Если бы не новая остановка, то до следующей пришлось ехать ещё около километра, а здесь под крышей, и в дождь и когда ветер, можно спрятаться и дождаться своего транспорта. Осталось только выбрать новое название.

Чтобы задуманное воплотилось в жизнь, жители собрали подписи и обратились в городскую администрацию к своему депутат Юрию Уткину. Со своей стороны Председатель городской думы организовал работы по проектированию и строительству остановки.

Но если остановочный пункт в сторону микрорайона Владимирский почти готов, то по направлению к Ижевской ещё строится — также с переукладкой подземных сетей.

Если говорить о благоустройстве в масштабах всего города, то остановки — это лишь малая часть проделанной работы. Так, по программе «Городская среда» в Перми новый облик получили 269 дворов. Участие неравнодушных людей сыграло ключевую роль.

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