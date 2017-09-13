Альварес принял совет Мэйвезера для победы над Головкиным

— Я всегда верил, что могу выиграть этот бой, и собираюсь победить. Надо знать, как найти его слабости и атаковать их, это вы и увидите 16 сентября. Удары в корпус — один из моих планов. Это большой риск — стоять перед ним и работать, но без риска не будет шансов на победу. Наши стили имеют ингредиенты для того, чтобы бой вошел в историю. В этом поединке будет много наказания с обеих сторон, — сказал Альварес, в интервью с журналистами.