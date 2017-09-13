Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Названа главная причина смерти во время секса
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
СМИ: муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
8Котопоезд из Японии
08:11 (мск), источник: Sports.kz

Альварес принял совет Мэйвезера для победы над Головкиным

Мексиканец Сауль Альварес сказал, что намерен воспользоваться рекомендацией своего экс-оппонента Флойда Мэйвезера-младшего для победы над Геннадием Головкиным 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Накануне Флойд и его отец посоветовали «Канело» почаще работать по корпусу Геннадия.

— Я всегда верил, что могу выиграть этот бой, и собираюсь победить. Надо знать, как найти его слабости и атаковать их, это вы и увидите 16 сентября. Удары в корпус — один из моих планов. Это большой риск — стоять перед ним и работать, но без риска не будет шансов на победу. Наши стили имеют ингредиенты для того, чтобы бой вошел в историю. В этом поединке будет много наказания с обеих сторон, — сказал Альварес, в интервью с журналистами.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе (утро 17 сентября для Казахстана). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Спарринг-партнер Головкина рассказал, как GGG будет «ломать» Альвареса
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь