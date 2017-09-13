В Бишкеке погас Вечный огонь

Подачу газа на мемориал ограничила коммунальная служба в связи с выявленной утечкой газа. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на компанию «Газпром Кыргызстан». По состоянию на обед 12 сентября коммунальщики еще не приступили к ликвидации ЧП.



Для этого необходимо проведение земляных работ, и вопрос согласовывался коммунальщиками с городской администрацией. Вечный огонь на площади Победы в Бишкеке зажжен в день 40-летия Победы.