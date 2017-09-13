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08:06 (мск), источник: 365info.kz

В Бишкеке погас Вечный огонь

В Бишкеке на площади Победы погас Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной Войне.

Источник: 365info.kz

Подачу газа на мемориал ограничила коммунальная служба в связи с выявленной утечкой газа. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на компанию «Газпром Кыргызстан». По состоянию на обед 12 сентября коммунальщики еще не приступили к ликвидации ЧП.

Для этого необходимо проведение земляных работ, и вопрос согласовывался коммунальщиками с городской администрацией. Вечный огонь на площади Победы в Бишкеке зажжен в день 40-летия Победы.

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