В Минске стартовал набор волонтеров в университет третьего возраста

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовала кампания по набору волонтеров в Минский университет третьего возраста, сообщила БЕЛТА специалист по коммуникациям ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» Ольга Шишло.
Минский университет третьего возраста — образовательный проект для людей в возрасте старше 60 лет. Каждый год благодаря волонтерам более тысячи столичных пенсионеров становятся студентами.
Они изучают иностранные языки, ландшафтный дизайн, ораторское мастерство, краеведение, психологию, осваивают компьютер и Android, фотошоп и видеомонтаж, фотодело, пробуют себя в актерском искусстве, танцевальных и спортивных направлениях. Занятия проходят с октября по май один раз в неделю.
По словам Ольги Шишло, волонтер может стать преподавателем как уже существующего курса, так и предложить новое учебное направление. Главное — это желание поделиться своими знаниями со слушателями «золотого возраста». В проекте рады видеть не только студентов, но работающих специалистов, пенсионеров. Формирование команды волонтеров продлится до 18 сентября, прием заявок уже начался.
Проект «Минский университет третьего возраста» реализует ОО «Белорусская ассоциация социальных работников».