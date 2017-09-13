В Минске стартовал набор волонтеров в университет третьего возраста

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовала кампания по набору волонтеров в Минский университет третьего возраста, сообщила БЕЛТА специалист по коммуникациям ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» Ольга Шишло.

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Минский университет третьего возраста — образовательный проект для людей в возрасте старше 60 лет. Каждый год благодаря волонтерам более тысячи столичных пенсионеров становятся студентами.

Они изучают иностранные языки, ландшафтный дизайн, ораторское мастерство, краеведение, психологию, осваивают компьютер и Android, фотошоп и видеомонтаж, фотодело, пробуют себя в актерском искусстве, танцевальных и спортивных направлениях. Занятия проходят с октября по май один раз в неделю.

По словам Ольги Шишло, волонтер может стать преподавателем как уже существующего курса, так и предложить новое учебное направление. Главное — это желание поделиться своими знаниями со слушателями «золотого возраста». В проекте рады видеть не только студентов, но работающих специалистов, пенсионеров. Формирование команды волонтеров продлится до 18 сентября, прием заявок уже начался.