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08:23 (мск), источник: Nur.kz

Модели решили помочь жертвам «Ирмы» откровенными снимками

В комментариях многие отметили, что потеряли свои дома и все имущество, и посты полуголых женщин оскорбляют их.

Источник: Nur.kz

Популярные модели начали публиковать фото в нижнем белье в поддержку пострадавших от урагана «Ирма» на Карибских островах. Их откровенные снимки, посвященные трагедии, разозлили пользователей Сети, сообщает Lenta.ru.

25-летняя модель и обладательница полумиллиона подписчиков в Instagram Кара Дель Торо (Kara Del Toro) запостила фото на берегу моря в бикини и написала: «Отправляю позитивные мысли и хорошие вибрации островам».

Еще одна модель Лана Александра (Lana Alexandra) также попозировала в купальнике и рассказала своим подписчикам о том, что находится в безопасности.

Подобная реакция на трагедию разозлила пользователей сети. В комментариях многие отметили, что потеряли свои дома и все имущество, и посты полуголых женщин оскорбляют их.

Некоторые посоветовали сочувствующим моделям потратить время на не пребывание на пляже, а на реальную помощь людям, которые оказались в опасности.

После этого Кара Дель Торо удалила свой снимок в бикини и добавила в описание профиля ссылку на статью о способах помочь пострадавшим от урагана.

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