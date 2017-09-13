Модели решили помочь жертвам «Ирмы» откровенными снимками

Источник: Nur.kz

Популярные модели начали публиковать фото в нижнем белье в поддержку пострадавших от урагана «Ирма» на Карибских островах. Их откровенные снимки, посвященные трагедии, разозлили пользователей Сети, сообщает Lenta.ru.

25-летняя модель и обладательница полумиллиона подписчиков в Instagram Кара Дель Торо (Kara Del Toro) запостила фото на берегу моря в бикини и написала: «Отправляю позитивные мысли и хорошие вибрации островам».

Еще одна модель Лана Александра (Lana Alexandra) также попозировала в купальнике и рассказала своим подписчикам о том, что находится в безопасности.

Подобная реакция на трагедию разозлила пользователей сети. В комментариях многие отметили, что потеряли свои дома и все имущество, и посты полуголых женщин оскорбляют их.

Некоторые посоветовали сочувствующим моделям потратить время на не пребывание на пляже, а на реальную помощь людям, которые оказались в опасности.