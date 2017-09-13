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08:10 (мск), источник: Tengrinews

В Шымкенте без вести пропал 10-летний учащийся школы-интерната

Полицейские Шымкента ведут поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Источник: Tengrinews

«12 сентября в 19 часов 30 минут в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента с заявлением обратился житель Байдибекского района о том, что без вести пропал его сын Куралбек Нуркен Талгатулы 20.12.2007 года рождения, учащийся вспомогательной школы-интерната, который 12 сентября 2017 года примерно в 13 часов 45 минут ушел в неизвестном направлении и не вернулся», — сообщили в ДВД.

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Приметы пропавшего без вести: рост 133 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженные.

Был одет в спортивный костюм черного цвета, на ногах тапочки черного цвета. Особые приметы: страдает психологическим заболеванием, говорит медленно и невнятно.

«В настоящее время сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавшего без вести 10-летнего Куралбека Нуркена Талгатулы.

Если кто-либо владеет какой-нибудь информацией о местонахождении безвестно пропавшего, просим сообщить незамедлительно в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента по телефону дежурной части 54−53−66 или позвонить на «102», — призывают полицейские.

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