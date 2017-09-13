В Шымкенте без вести пропал 10-летний учащийся школы-интерната

«12 сентября в 19 часов 30 минут в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента с заявлением обратился житель Байдибекского района о том, что без вести пропал его сын Куралбек Нуркен Талгатулы 20.12.2007 года рождения, учащийся вспомогательной школы-интерната, который 12 сентября 2017 года примерно в 13 часов 45 минут ушел в неизвестном направлении и не вернулся», — сообщили в ДВД.