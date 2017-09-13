В Шымкенте без вести пропал 10-летний учащийся школы-интерната
Полицейские Шымкента ведут поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские Шымкента ведут поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«12 сентября в 19 часов 30 минут в дежурную часть
Приметы пропавшего без вести: рост 133 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженные.
Был одет в спортивный костюм черного цвета, на ногах тапочки черного цвета. Особые приметы: страдает психологическим заболеванием, говорит медленно и невнятно.
«В настоящее время сотрудниками
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