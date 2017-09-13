В Минприроды назвали Качу одной из самых грязных рек России
Река «нуждается в неотложной помощи».
Река «нуждается в неотложной помощи».
В министерстве природы РФ подготовили доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в 2016 году», в котором содержится информация о загрязнении рек. Составители документа внесли Качу (Красноярский край) и Каменку (Новосибирская область) в перечень самых загрязненных водоемов страны, которым «нужна неотложная помощь». Выдержки из доклада приводит газета «Известия».
Из документа следует, что наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях. На азиатской территории страны состояние водных объектов хуже всего в нефтегазопромысловых районах
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пояснил «Известиям», что причина столь масштабного загрязнения кроется в устаревших очистных сооружениях. Конструкции требуют полной модернизации либо замены.
«Из примерно 9 тыс. действующих на сегодняшний день очистных сооружений населенных пунктов более 70% было построено 30−50 лет назад. Из них примерно 80% требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению и должны быть построены заново. Поэтому ключевой задачей для решения проблем загрязнения поверхностных водных объектов является строительство и модернизация очистных сооружений — прежде всего
Эксперты отмечают, что процессы загрязнения рек начались с развитием промышленности и характерны для всего мира. Наибольшую опасность представляет биологический тип заражения, когда в воду без очистки сбрасываются отходы жизнедеятельности человека и животных.