Приморский край стал самым праворульным регионом России
Субъекты ДФО заняли 8 из 10 позиций списка.
Субъекты ДФО заняли 8 из 10 позиций списка.
Регионы Дальнего Востока заняли 8 из 10 позиций рейтинга субъектов России с наибольшей долей правого руля в парке легковых автомобилей. Первую тройку составили Приморский край, соседний Хабаровский край и Сахалинская область — свыше 1 млн 48 тыс. транспортных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Автостат.
Первое место рейтинга занимает Приморье — 701,1 тыс. или 83,95% праворульных машин, Хабаровский край — 232,7 тыс. или 75,1% машин, Сахалин — 115 тыс. или 73,17%.
Еврейская АО по доле праворульных машин попала на 4 позицию — 71,03%, следом идут Магаданская и Амурская области, Якутия, Бурятия и Забайкальский край, а замыкает список ещё один дальневосточный регион — Чукотский автономный округ.
Как сообщало ИА REGNUM, в среднем доля праворульных автомобилей по России составляет около 8,3% — почти 3,5 млн транспортных средств. Самый праворульный город в соседней Сибири — Новосибирск.