Приморский край стал самым праворульным регионом России

Регионы Дальнего Востока заняли 8 из 10 позиций рейтинга субъектов России с наибольшей долей правого руля в парке легковых автомобилей. Первую тройку составили Приморский край, соседний Хабаровский край и Сахалинская область — свыше 1 млн 48 тыс. транспортных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Автостат.

Первое место рейтинга занимает Приморье — 701,1 тыс. или 83,95% праворульных машин, Хабаровский край — 232,7 тыс. или 75,1% машин, Сахалин — 115 тыс. или 73,17%.

Еврейская АО по доле праворульных машин попала на 4 позицию — 71,03%, следом идут Магаданская и Амурская области, Якутия, Бурятия и Забайкальский край, а замыкает список ещё один дальневосточный регион — Чукотский автономный округ.