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08:38 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирском зоопарке впервые родился детеныш двупалого ленивца

НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. Самка двупалого ленивца, прибывшая в Новосибирский зоопарк из Екатеринбурга в мае этого года, родила детеныша — это первое потомство двупалых ленивцев в зоопарке.

Источник: РИА Новости

«Мамой стала Милена, самка двупалого ленивца, которая поступила в Новосибирский зоопарк из Екатеринбурга в мае этого года. Как выяснилось позже, Милена на момент переезда была беременной», — говорится в среду в сообщении зоопарка.

В зверинце отметили, что в первые дни после родов поведение самки резко изменилось. Она никого не хотела подпускать к детенышу. Однако со временем Милена успокоилась, убедившись в безопасности.

«Первые недели своей жизни малыш провел на маме, крепко держась за ее шерсть. Сейчас, когда детенышу уже исполнилось два месяца, он делает первые попытки самостоятельных шагов, то есть отцепляется от матери и ненадолго переползает на ветку. Но большую часть времени он все-таки проводит с мамой», — рассказали в зоопарке.

Маленький ленивец уже активно ест взрослую пищу, в том числе фрукты, однако пол детеныша пока не определен.

Двупалый ленивец — один из двух сохранившихся видов двупалых ленивцев. В природе они населяют тропические леса севера Южной Америки. Ленивцы очень медлительные животные.

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