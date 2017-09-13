В школах Красноярска стало больше мужчин-учителей

В новом учебном году учить красноярских школьников будут 59 мужчин-выпускников педагогических учебных заведений, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

С каждым годом количество мужчин-учителей увеличивается. По сравнению с 2015 годом их стало на 10% больше. Сейчас в школах Красноярска работает 700 мужчин. По данным на прошлый учебный год, самой «мужской» дисциплиной преподавания остаётся физическая культура — уроки физкультуры ведут более 250 мужчин.

Еще в прошлом году в школах работали 6 мужчин-педагогов начальных классов, в новом учебном году их количество увеличилось до 8 — школы № 63 и 69 приняли на работу мужчин-учителей начальных классов. Также в новом учебном году штаты образовательных учреждений пополнили 14 учителей физкультуры, 8 — истории, 7 — иностранных языков, 2 — музыки. Самое большое количество педагогов мужского пола работает в школе № 153 и гимназии № 15.

«Средний возраст красноярского учителя составляет 45 лет, при этом в общеобразовательных учреждениях нашего города работает рекордное количество молодых педагогов. Только в новом учебном году на работу приняты 248 выпускников вузов и педагогических колледжей. Из них 61 — учителя начальных классов, 32 — иностранных языков, 23 — физической культуры, 18 — истории. Наибольшее число молодых педагогов, 8 человек, будут работать в школе № 151, по 6 учителей — в школах № 150 и 152», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.