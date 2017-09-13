В школах Красноярска стало больше мужчин-учителей
Самое большое количество педагогов мужского пола работает в школе № 153 и гимназии № 15.
Самое большое количество педагогов мужского пола работает в школе № 153 и гимназии № 15.
В новом учебном году учить красноярских школьников будут 59
С каждым годом количество
Еще в прошлом году в школах работали 6
«Средний возраст красноярского учителя составляет 45 лет, при этом в общеобразовательных учреждениях нашего города работает рекордное количество молодых педагогов. Только в новом учебном году на работу приняты 248 выпускников вузов и педагогических колледжей. Из них 61 — учителя начальных классов, 32 — иностранных языков, 23 — физической культуры, 18 — истории. Наибольшее число молодых педагогов, 8 человек, будут работать в школе № 151, по 6 учителей — в школах № 150 и 152», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
В 115 общеобразовательных учреждениях Красноярска обучается 106 тысяч учеников. Их образованием и воспитанием занимается более 6 тысяч педагогов. Почти 90% из них — женщины. В новом учебном году обучением красноярских школьников займутся, в том числе, 189 выпускниц педагогических образовательных учреждений.