Отопительный сезон начался в Ангарском городском округе
Учреждения социальной сферы первыми будут подключены к теплу.
Учреждения социальной сферы первыми будут подключены к теплу.
Отопительный сезон начался в Ангарске накануне, 12 сентября. Первыми к теплу будут подключены учреждения социальной сферы. Постановление об этом подписал мэр округа Сергей Петров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В настоящее время на территории Ангарского городского округа завершена подготовка к предстоящему отопительному сезону объектов
«Необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду проведены также в Одинске¸ Мегете, Савватеевке, котельное оборудование готово к отопительному сезону на 100%. На котельной в Савватеевке имеется необходимый запас топлива», — сообщил заместитель мэра Ангарского городского округа Александр Лысов.
Подключение объектов начинается в соответствии с заявками, оформленными потребителями. От учреждений образования, здравоохранения, соцкультбыта, предприятий, учреждений и других организаций заявка в диспетчерскую службу теплосетевой организации, к которой непосредственно присоединен объект теплопотребления, должна поступить от руководителя указанных учреждений либо предприятий. По объектам жилищного фонда заявки на подключение подают руководители управляющих организаций, председатели ТСЖ,
Напомним, что новый отопительный сезон начался на севере Приангарья. 30 августа затопили все восемь котельных в Катангском районе, с 4 сентября начали подачу тепла в дома жителей и объекты социальной сферы в Бодайбинском районе, где запущены 17 котельных. Принято решение об отгрузке из