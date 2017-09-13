Отопительный сезон начался в Ангарском городском округе

Источник: IrkutskMedia.ru

Отопительный сезон начался в Ангарске накануне, 12 сентября. Первыми к теплу будут подключены учреждения социальной сферы. Постановление об этом подписал мэр округа Сергей Петров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе АГО.

В настоящее время на территории Ангарского городского округа завершена подготовка к предстоящему отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, проверены объекты жилого фонда, тепловые сети, теплоисточники, сети водоснабжения и водоотведения.

«Необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду проведены также в Одинске¸ Мегете, Савватеевке, котельное оборудование готово к отопительному сезону на 100%. На котельной в Савватеевке имеется необходимый запас топлива», — сообщил заместитель мэра Ангарского городского округа Александр Лысов.

Подключение объектов начинается в соответствии с заявками, оформленными потребителями. От учреждений образования, здравоохранения, соцкультбыта, предприятий, учреждений и других организаций заявка в диспетчерскую службу теплосетевой организации, к которой непосредственно присоединен объект теплопотребления, должна поступить от руководителя указанных учреждений либо предприятий. По объектам жилищного фонда заявки на подключение подают руководители управляющих организаций, председатели ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов, руководители организаций, оказывающих услуги по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома. Первыми к теплу будут подключены учреждения социальной сферы. С 15 сентября отопление начнут подавать в многоквартирные дома.