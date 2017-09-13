Общественный транспорт в Хабаровске приостановят из-за первокурсников
Движение ограничат на время парада российского студенчества.
Движение ограничат на время парада российского студенчества.
В дальневосточной столице в субботу, 16 сентября,
По информации управления транспорта администрации Хабаровска, сотрудники ГИБДД будут приостанавливать общественный транспорт по мере того, как будут проходить участники акции. Они проследуют от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса,
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что краевая столица присоединится к параду российского студенчества во второй раз. По улицам города пройдут представители 15 образовательных учреждений города.
Лучшие студенты города развернут флаги Российской Федерации, Хабаровского края, дальнеовосточной столицы и парада. Размер полотен составит шесть на девять метров. Сопровождать колонны будут 130 флагоносцев, к организации акции привлекут более 130 волонтёров. Шествие завершится на концертной площадке парка имени
Также агентство писало, что на следующий день в Хабаровске вновь перекроют дороги для пассажирского транспорта. Ограничение будет действовать во время легкоатлетической эстафеты, которую посвятят 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны.