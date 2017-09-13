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08:44 (мск), источник: Восток Медиа

Общественный транспорт в Хабаровске приостановят из-за первокурсников

Движение ограничат на время парада российского студенчества.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице в субботу, 16 сентября, из-за проведения парада российского студенчества временно приостановят движение по центральным улицам города. Ограничение будет действовать с 13:40 до 14:50.

По информации управления транспорта администрации Хабаровска, сотрудники ГИБДД будут приостанавливать общественный транспорт по мере того, как будут проходить участники акции. Они проследуют от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева, переулку Арсеньева. Жителей и гостей города просят учесть эту информацию, если они планируют передвигаться по городу в это время.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что краевая столица присоединится к параду российского студенчества во второй раз. По улицам города пройдут представители 15 образовательных учреждений города.

Лучшие студенты города развернут флаги Российской Федерации, Хабаровского края, дальнеовосточной столицы и парада. Размер полотен составит шесть на девять метров. Сопровождать колонны будут 130 флагоносцев, к организации акции привлекут более 130 волонтёров. Шествие завершится на концертной площадке парка имени Муравьёва-Амурского, там первокурсников посвятят в студенты.

Также агентство писало, что на следующий день в Хабаровске вновь перекроют дороги для пассажирского транспорта. Ограничение будет действовать во время легкоатлетической эстафеты, которую посвятят 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны.

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