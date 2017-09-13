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08:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Росстат определил, что в России лучше всего жить на Дальнем Востоке

В федеральной службе считают, что показатели уровня жизни здесь раньше, чем где-либо по стране, выйдут в плюс.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет Росстата за первые 6 месяцев 2017 года. Показатели уровня жизни здесь должны выйти в плюс раньше, чем где-либо в России, следует из цифр статистики, сообщает ИА AmurMedia.

Лучше всего в России жить в провинции у моря — на Дальнем Востоке. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем где-либо в стране, выйдут в плюс, а зарплаты и без того гораздо выше, чем в среднем по России (48 тысяч против 38). Правда, и уровень цен там один из самых высоких.

За исключением Сахалина, регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый рост, деньги туда уже «зашли», и это результат экономической политики государства, в том числе режима территорий опережающего развития. Реальные доходы населения в целом на Дальнем Востоке все еще падают, но в Приморье и Амурской области динамика уже положительная, в Хабаровском крае спад замедляется.

Это следует из подготовленного Росстатом отчета о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года.

Из федеральных округов уже практически повсеместно растут реальные доходы людей пока лишь в Северо-Кавказском. Но этот позитив основан на высокой зависимости от социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере, а на фоне довольно низкой средней заработной платы (23 тысячи) и самого высокого уровня безработицы в стране (свыше 10 процентов в большинстве регионов) эти достижения невелики. Примерно та же история с Крымом и Севастополем, разница лишь в том, что на их ключевые показатели еще влияют крупные стройки по федеральной целевой программе и эффект низкой базы, комментирует данные Росстата заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

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