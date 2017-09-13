Росстат определил, что в России лучше всего жить на Дальнем Востоке

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет Росстата за первые 6 месяцев 2017 года. Показатели уровня жизни здесь должны выйти в плюс раньше, чем где-либо в России, следует из цифр статистики, сообщает ИА AmurMedia.

Лучше всего в России жить в провинции у моря — на Дальнем Востоке. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем где-либо в стране, выйдут в плюс, а зарплаты и без того гораздо выше, чем в среднем по России (48 тысяч против 38). Правда, и уровень цен там один из самых высоких.

За исключением Сахалина, регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый рост, деньги туда уже «зашли», и это результат экономической политики государства, в том числе режима территорий опережающего развития. Реальные доходы населения в целом на Дальнем Востоке все еще падают, но в Приморье и Амурской области динамика уже положительная, в Хабаровском крае спад замедляется.

Это следует из подготовленного Росстатом отчета о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года.