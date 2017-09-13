Росстат определил, что в России лучше всего жить на Дальнем Востоке
В федеральной службе считают, что показатели уровня жизни здесь раньше, чем
В федеральной службе считают, что показатели уровня жизни здесь раньше, чем
Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.
Регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет Росстата за первые 6 месяцев 2017 года. Показатели уровня жизни здесь должны выйти в плюс раньше, чем
Лучше всего в России жить в провинции у моря — на Дальнем Востоке. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем
За исключением Сахалина, регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый рост, деньги туда уже «зашли», и это результат экономической политики государства, в том числе режима территорий опережающего развития. Реальные доходы населения в целом на Дальнем Востоке все еще падают, но в Приморье и Амурской области динамика уже положительная, в Хабаровском крае спад замедляется.
Это следует из подготовленного Росстатом отчета о
Из федеральных округов уже практически повсеместно растут реальные доходы людей пока лишь в