По завершении строительного сезона из Омска начали массово выдворять гастарбайтеров

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области, миграционной службы, а также Росгвардии, при участии бойцов ОМОНа обследовали три крупных населенных пункта Омского района. Это село Розовка, поселок Курортный и село Сад Комисарова. Рейды проходили в течение двух дней.

Проверки велись по 30 адресам, на которых были зарегистрированы работающие в России иностранцы. Всего было проверено местонахождение 82 человек. Все они являются выходцами из Средней Азии.

Проверялось соблюдение требований миграционного законодательства и возможная причастность иностранцев к экстремистской деятельности. В результате проверок было задержано 38 граждан Узбекистана. Все они были доставлены в миграционную службу, на нарушителей были составлены административные протоколы.

Как выяснилось, задержанные предоставили при въезде в Россию ложные сведения. В итоге двух рабочих отправили в Центр временного содержания иностранцев при УМВД, на днях они будут выдворены с территории нашей страны.