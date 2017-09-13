По завершении строительного сезона из Омска начали массово выдворять гастарбайтеров
Миграционная служба и силовики провели рейд сразу в трех селах, находящихся близ города. Из проверенных 82-х человек почти половина оказалась нелегалами.
Миграционная служба и силовики провели рейд сразу в трех селах, находящихся близ города. Из проверенных 82-х человек почти половина оказалась нелегалами.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области, миграционной службы, а также Росгвардии, при участии бойцов ОМОНа обследовали три крупных населенных пункта Омского района. Это село Розовка, поселок Курортный и село Сад Комисарова. Рейды проходили в течение двух дней.
Проверки велись по 30 адресам, на которых были зарегистрированы работающие в России иностранцы. Всего было проверено местонахождение 82 человек. Все они являются выходцами из Средней Азии.
Проверялось соблюдение требований миграционного законодательства и возможная причастность иностранцев к экстремистской деятельности. В результате проверок было задержано 38 граждан Узбекистана. Все они были доставлены в миграционную службу, на нарушителей были составлены административные протоколы.
Как выяснилось, задержанные предоставили при въезде в Россию ложные сведения. В итоге двух рабочих отправили в Центр временного содержания иностранцев при УМВД, на днях они будут выдворены с территории нашей страны.
При этом власти призывают население сообщать обо всех