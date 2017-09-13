Ученые закопали в болото 100 тысяч долларов и ищут еще 20 миллионов

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 13 сен — Sputnik, Валерия Соловьева. Чтобы превратить бывший торфяник в болото, нужно потратить от 50 до 100 долларов на каждый гектар. Корреспондент Sputnik решила узнать, как выглядит территория, пережившая повторное заболачивание, и зачем в Беларуси тратят огромные деньги на спасение брошенных торфяников.

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У болота забрали 6 тысяч лет

Еще несколько лет назад 1,5 тысяч гектаров земли в районе природного заказника «Озеры», что в 40 км от Гродно, считались местом добычи торфа. В начале 90-х прошлого века здесь осушили болото «Святое», которое стало активным местом разработки местного торфобрикетного предприятия. Но экологи и представители Минприроды решили, что именно «Святое» должно пережить повторное заболачивание.

Сейчас здесь снова заросли камышей и тростника, тина, в глубоких ямах стоит вода.

Глубокие канавы появились после добычи торфа, они исчезнут только через много лет.

«Болото осушили лет 25 назад. Тогда ему было порядка 7 тысяч лет. За короткий срок торфодобыча уничтожила все. Брошенное месторождение представляло собой огромные пустоши. Некоторые участки были покрыты слоем торфа, другие, более старые — заросшие сорняками», — рассказал научный координатор проекта «Торфяники-2» Александр Козулин.

Можно сказать, что торфодобыча и мелиорация за 25 лет забрали у болота то, что формировалось более 6 тысяч лет. Именно столько времени уйдет на то, чтобы эти территории полностью восстановились. В сентябре 2017 ученые закончили работы, которые запустили естественные процессы. На это ушло три года.

Мелиораторы шутили: «Сначала осушали, а теперь спасаем»

Суть повторного заболачивания состоит в том, чтобы перекрыть все искусственно созданные во время осушения дренирующие каналы, через которые вода уходила в ближайшую речку. Для этого строились специальные дамбы. Уровень воды на всей территории бывшего торфяника поднимали каскадно.

Научный руководитель проекта по восстановлению болот Александр Козулин уверен, что заболачивание торфяников помогает Беларуси экономить миллионы долларов в год.

Подходим к одному из широких рвов, заполненных водой. Ученый объясняет, что такие ямы появились после торфодобычи.

«Здесь высота воды больше 30−40 см. В противном случае, когда перепад выше, дамба становится менее устойчивой, и теряется ее смысл. Поэтому построены градуированные дамбы, чтобы постепенно повышать уровень воды. Выровнять его без больших перепадов», — говорит Козулин.

Делать эти работы пригласили мелиораторов. Многие из них шутили: «Сначала осушали территорию и отводили воду, а теперь за собой переделываем и спасаем болото».

«Уровень воды на всей территории удалось поднять до уровня поверхности почвы. После этого началось реальное восстановление экосистемы», — резюмирует ученый.

Сейчас территория реанимированного болота — это череда возвышенностей и заполненных водой канав и каналов.

Как только подняли уровень воды — все начало резко меняться. За год все сорняки, которые росли на территории, исчезли. Откуда ни возьмись, появились осока и тростник. Чуть позже может начать расти ольха, но когда уровень грунтовых вод поднимется еще выше, она пройдет. И если будет сохраняться постоянная подпитка грунтовых вод, начнет формироваться сфагновое болото — такое, в котором преобладает мох сфагнум.

На восстановленной территории ученые спрятали автоматические датчики, которые измеряют и записывают уровень воды, температуру и другие данные. Как правило, эта информация считывается раз в год.

Потратили 100 тысяч долларов, а ищут еще 20 миллионов

Успешность проекта «Торфяники-2», в рамках которого реабилитировали «Святое» под Гродно, подтверждает «Глобальный экологический фонд». Об этом его представители заявили на международном уровне, подчеркнув, что опыт Беларуси по восстановлению нарушенных торфяников — один из самых успешных в мире.

Раньше здесь было заросшее сорняками поле, но когда вода поднялась, начал активно расти тростник.

Сколько денег на это нужно? Только на заболачивание «Святого» — не менее 100 тысяч долларов. Ученые подсчитали, что обычно требуется от 50 до 100 долларов на один гектар. Большая часть финансов, которая идет на заболачивание территорий в Беларуси, — донорская помощь. В частности, проект «Торфяника-2» выполнялся за счет международных партнеров в лице ПРООН и Глобального экологического фонда, местных властей и частных партнеров.

«Святое» — не единственный в стране торфяник, которому посчастливилось снова превратиться в болото. Похожая картина была и на других территориях, которые пережили необдуманную мелиорацию десятки лет назад. Многие из них уже заболочены.

По словам руководителя проекта «Торфяники-2» Алексея Артюшевского, остро нуждаются в реанимации еще около 200 тысяч гектаров неиспользуемых торфяников. На это потребуется примерно 20 миллионов долларов. Всего в рамках различных международных проектов провели экологическую реабилитацию 51 тысячи гектаров нарушенных торфяников.

Алексей Артюшевский рассказал, что в Беларуси остро нуждаются в восстановлении еще около 200 тысяч гектаров бывших торфяников.

Остальные месторождения, которые сейчас разрабатываются, а в будущем станут непригодными для разработки, должны будут затоплены за счет торфодобывающих предприятий.

Болото состарят на 6 тысячелетий за пять лет.

Кстати, делать это они теперь будут по новейшей технологии, которая впервые в мире испытана и в ближайшее время будет применена. Белорусские ученые научились за пять лет делать то, что природа делает за тысячи. Первой опытной площадкой станет торфяное месторождение «Докудовское» под Лидой Гродненской области. Эти покрытые тонким слоем торфа поля можно видеть, проезжая по трассе Минск-Гродно в районе Лиды.

Новая методология поможет восстановить болото до исходного состояния в течение пяти лет. Сначала его выровняют, затем посадят болотные растения, потом поднимут уровень воды. И через два-три года оно станет настоящим болотом. За счет того, что там будут посажены болотные растения, естественные процессы ускорятся в разы. По словам собеседника, такой метод уже использовался в Канаде для восстановления верховых болот.

«Впервые в мире мы хотим попробовать такой метод для восстановления на низинных болотах. В рамках проекта “Торфяники-2” мы его испытали на маленьких площадях. И знаем, что он будет работать», — добавляет Козулин.

Сэкономили миллионы долларов?

Ученые подсчитали и экономическую выгоду от повторного заболачивания. Оказалось, что вложить сотни тысяч долларов на заболачивание торфяника — это дешевле, чем его содержать. И выгода тут практически во всем.

Так, реабилитированные торфяники через несколько лет после заболачивания начинают поглощать из атмосферы углекислый газ, а не выделять его. Также на восстановленных территориях начинают появляться исчезнувшие виды растений, животных и птиц. Изменения становятся заметными не только на территориях заболоченных бывших месторождений, но и на огромных площадях за их пределами.

«В Гомельской области огромный вред приносят короеды на сосняках. Основная причина появления вредителя — устойчивое понижение грунтовых вод из-за наличия нарушенных болот. Повторное заболачивание исключает такие проблемы. Это огромная экономия», — приводит пример Козулин.

На «Святое» стали приезжать туристы, чтобы увидеть, как выглядят повторно заболоченные территории. По реанимированным территориям «Святого» в сухую погоду можно гулять без резиновых сапог.

Один из самых ощутимых результатов — стране не нужно тратить огромные деньги на тушение торфяных пожаров. После обводнения нарушенных болот на этих землях торфяные пожары больше не регистрируются. Цифры здесь говорят сами за себя: заболачивание одного гектара стоит до 100 долларов, а на тушение такой же территории торфяника может уйти до 1000 долларов.