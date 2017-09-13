79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке

Балы, красавицы, лакеи, офицеры… В то время, когда Вальс, полный романтики и красоты занимал мысли и сердца, столицей европейской моды и светских развлечений считалась Вена, законодателем музыкальных вкусов был композитор Иоганн Штраус. Сочиненные И. Штраусом Вальсы, Польки музыка из оперетт звучали на каждом балу, торжественном рауте, а мелодии его творений заучивались наизусть… Традиции венских балов не только сохранились за 150 лет, но и стали главным танцевальным европейским событием. Ежегодно в Вене проходит более 450 карнавальных балов, при этом, такт в три четверти дополняется современными ритмами, предлагая танцевальное развлечение на любой вкус.