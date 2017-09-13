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08:53 (мск), источник: VLADNEWS

79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке

Зритель сможет окунуться в атмосферу XIX века.

Балы, красавицы, лакеи, офицеры… В то время, когда Вальс, полный романтики и красоты занимал мысли и сердца, столицей европейской моды и светских развлечений считалась Вена, законодателем музыкальных вкусов был композитор Иоганн Штраус. Сочиненные И. Штраусом Вальсы, Польки музыка из оперетт звучали на каждом балу, торжественном рауте, а мелодии его творений заучивались наизусть… Традиции венских балов не только сохранились за 150 лет, но и стали главным танцевальным европейским событием. Ежегодно в Вене проходит более 450 карнавальных балов, при этом, такт в три четверти дополняется современными ритмами, предлагая танцевальное развлечение на любой вкус.

Настоящий Венский бал 15 сентября в честь открытия 79го филармонического сезона даст Тихоокеанский симфонический оркестр. Зритель сможет окунуться в атмосферу XIX века — во времена, когда мужчины носили фраки, а женщины обмахивали себя веерами. Изящное кружение вальса и изысканность польки — все это в преддверии программы в фойе большого зала представят публике артисты спортивного бального танца «FlashDance», а в программе концерта в исполнении оркестра и солистов филармонии позвучат знаменитые произведения Короля венского Вальса!

Большой зал, 18:30.

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