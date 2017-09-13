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10:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сообщения злоумышленников о теракте не затронули аэропорт Хабаровска

В этой организации не заметили посторонних предметов и обошлись без эвакуации.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Аэропорт Хабаровск (Новый) не затронула волна звонков с сообщениями о террористическом акте. Данные о зданиях и объектах. Которым угрожает опасность, поступают в правоохранительные органы до сих пор. Однако аэровокзал пока не объявлял тревогу, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

— Звонков и иных сообщений о готовящемся теракте к нам не поступало. Подозрительных предметов в здании аэропорта также не обнаружено, поэтому объявления тревоги и эвакуации не было, — рассказала Марина Кравченко.

Информагентство уже сообщало, что волна звонков с сообщениями об угрозе террористических актов, которая прокатилась накануне по всей России, сегодня накрыла Хабаровск. Одним из первых объектов в списке неизвестных злоумышленников стала администрация города. Практически одновременно эвакуировали торговый дом «Ерофей». Также известно о том, что спецслужбы выехали к зданиям хабаровского автовокзала, бизнес-центра «Метрополис», торговых центров «Ленинградский», «Экодом» и «Макси Молл».

Кроме этого, неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах №№ 1, 15, 24, 68 и 77. Правоохранители выяснили, что в «Экодоме» и «Макси Молле» тревога была ложной.

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