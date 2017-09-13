Прокуратура заинтересовалась поборами в школах региона

По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева органами прокуратуры организована проверка информации о поступающих на горячую линию Общественной палаты Челябинской области многочисленных звонках от жителей региона, сообщающих о необоснованных сборах денежных средств в школах.

«Учитывая требования Конституции Российской Федерации о доступности и бесплатности дошкольного и общего образования, а также серьезность ряда поставленных в обращениях граждан вопросов, прокурором области Александром Кондратьевым председателю региональной Общественной палаты направлено предложение о проведении совместных проверок по таким фактам», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, общественная палата Челябинской области открывала горячую линию «Школьные поборы: незаконные требования или вынужденная мера?».