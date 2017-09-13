Прокуратура заинтересовалась поборами в школах региона
Прокуратура Челябинской области проверит информацию о денежных поборах в школах региона.
Прокуратура Челябинской области проверит информацию о денежных поборах в школах региона.
По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева органами прокуратуры организована проверка информации о поступающих на горячую линию Общественной палаты Челябинской области многочисленных звонках от жителей региона, сообщающих о необоснованных сборах денежных средств в школах.
«Учитывая требования Конституции Российской Федерации о доступности и бесплатности дошкольного и общего образования, а также серьезность ряда поставленных в обращениях граждан вопросов, прокурором области Александром Кондратьевым председателю региональной Общественной палаты направлено предложение о проведении совместных проверок по таким фактам», — сообщили в
Напомним, общественная палата Челябинской области открывала горячую линию «Школьные поборы: незаконные требования или вынужденная мера?».
Цель акции — помочь выявить проблемы в сфере образования, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в надзорные органы. Итоги работы «горячей линии» будут подведены завтра.