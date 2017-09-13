В NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 лет
Вместе с тем, по словам помощника директора ведомства Томаса Зурбукена, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана.
Вместе с тем, по словам помощника директора ведомства Томаса Зурбукена, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана.
ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Полет человека на Марс может состояться в ближайшие 20 лет. Уверенность в этом высказал Томас Зурбукен, помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ответственный за научные миссии.
В интервью газете Blick Зурбукен, являющийся уроженцем Швейцарии и выпускником Бернского университета, заявил: «Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс».
Вместе с тем, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана. «Мы все еще слишком медленные, — сказал Зурбукен. — Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты.
Изучение Марса эксперт считает «стратегически важной» задачей. В частности, нужно будет доставить на Землю образцы грунта из различных районов планеты. На настоящий момент есть лишь несколько кусков метеоритов, которые, по предположениям, имеют марсианское происхождение.
«Мы отправим в 2020 году Mars Exploration Rover. Он подготовит образцы, на основе которых мы хотели бы более точно узнать, была ли планета обитаема, а также получить сведения о ее развитии», — отметил он.
Помимо полета на Марс, среди главных задач Зурбукен назвал исследование спутника Юпитера — Европы и изучение Вселенной при помощи орбитального телескопа James Webb, запуск которого планируется на 2018 год. По его словам, следует продолжать искать ответ на вопрос о возможности жизни вне Земли, а для этого нужно изучить «огромный океан, обнаруженный под слоем льда на спутнике Европа, обращающемся вокруг Юпитера».
Что же касается запуска в космос телескопа, то астрономы получат возможность лучше узнать историю формирования Вселенной. Кроме того, James Webb поможет человечеству «пойти дальше и открыть новые земли», заключил помощник директора NASA.